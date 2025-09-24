Golpazo para Dibu Martínez en medio del mal momento de Aston Villa: "Irritó"

Golpazo para Dibu Martínez en medio del mal momento del Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez atraviesa un momento complicado en Aston Villa de Inglaterra, después de los primeros partidos de la temporada. La eliminación de la Carabao Cup a manos de Brentford y los flojos resultados en la Premier League, que los tienen en zona de descenso, influyeron en la terminante decisión de un dirigente en las últimas horas que impactó de lleno en el equipo comandado por Unai Emery. Por supuesto, también hizo mella en el arquero campeón de todo con la Selección Argentina.

Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como "Monchi", se desempeñaba hasta las últimas horas como director deportivo de la institución pero renunció a su cargo. Lo cierto es que las últimas semanas no han sido para nada positivas en el club y esto derivó en las mencionadas consecuencias que complican aún más el panorama. Lo sucedido golpea de cerca al guardameta marplatense, que en algún momento estuvo a punto de dejar el elenco "Villano".

Golpazo para Dibu Martínez en Aston Villa

Antes del debut en la Europa League de este jueves 25 de septiembre contra Bologna de Italia, el ahora expresidente de operaciones de fútbol dejó su puesto vacante. Sus funciones tenían relación con el mercado de pases y llegó al club en 2023 luego de su paso por Sevilla, pero no cumplió con las expectativas más allá de que en la primera temporada clasificaron a la Champions. Sin embargo, lo cierto es que el su gestión a nivel económico -principalmente en que no se concretaron algunas ventas como la del "Dibu"- no estuvo a la altura y esto también influyó en su salida.

Desde un medio inglés atribuyeron la decisión de "Monchi" a "una falta de margen de maniobra financiera que seguramente irritó a Emery. Deja el Villa con su prestigio deteriorado, una plantilla envejecida, una nómina abultada y un club plagado de incertidumbre". De esta manera lo definió el periodista Tom Collomosse en el Daily Mail. Cabe destacar que el equipo todavía no ganó en las primeras cinco fechas de la Premier League donde acumula sólo 3 puntos estando en el puesto 18 luego de tres empates y dos derrotas. Además, el débil Brentford lo eliminó de la Copa de la Liga en tercera ronda por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular.

Ramón "Monchi" Rodríguez Verdejo dejó su cargo como presidente de Aston Villa

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Partidos jugados : 215.

: 215. Vallas invictas : 258.

: 258. Goles recibidos: 71.

Cuándo juega el Aston Villa de Dibu Martínez por la Europa League: horario, TV y cómo ver el partido online

El equipo de Emery que contará con el arquero campeón de todo con la Selección Argentina en el arco recibirá a Bologna, por la primera fecha de la fase inicial del torneo continental. Este cotejo tendrá lugar el jueves 25 de septiembre desde las 16 horas de Argentina en el Villa Park Stadium con el arbitraje del español Jesús Gil Manzano. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, tanto en su versión Estándar como Premium.