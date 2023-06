Garnacho se lleva todo: nominado a un premio que ganó Messi

Tras hacer su debut con la SelecciónArgentina, el talentoso delantero argentinor recibió una buena noticia.

El argentino Alejandro Garnacho fue nominado este miércoles para un premio que supo ganar Lionel Messi antes de cumplir 20 años. El jugador del Manchester United tuvo una gran primera temporada en Inglaterra y los reconocimientos hacia él no paran.

El debut de Garnacho en una de las ligas más importantes del mundo no pareció ponerlo nervioso, por el contrario el jugador de 18 años ya demostró destellos de su calidad. Y luego de vestir por primera vez la camiseta de la Selección Argentina en la gira amistosa por Asia, el talentoso extremo recibió otra linda noticia.

La nominación de Alejandro Garnacho

El diario italiano Tuttosport eligió a Garnacho para integrar la lista de jugadores nominados al Golden Boy, el premio que distingue a los mejores futbolistas de Europa Sub 21. Además, entre los 100, están los argentinos Facundo Buonanotte, Valentín Carboni, Máximo Perrone y Matías Soulé, los tres argentinos que jugaron el Mundial Sub 20 en nuestro país.

La distinción, que se lleva adelante desde el 2003, tiene un recuerdo dulce para Argentina: en 2005, Messi fue el ganador del premio tras una gran primera temporada en Barcelona, cuando tenía 17 años. El último compatriota en ganárselo fue Sergio Agüero en 2007, luego de haberse consagrado campeón del mundo juvenil en Canadá.

La lista de argentinos nominados al Golden Boy

Garnacho está en el puesto 32

está en el puesto 32 Buonanotte , en el 86

, en el 86 Carboni , en el 89

, en el 89 Perrone , en el 95

, en el 95 Soulé, en el 97

Los diez primeros de la lista para el Golden Boy

Jamal Musiala (Alemania, Bayern Munich). Calificación de Golden Boy: 98.3

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid). Calificación de Golden Boy: 95.0

Gavi (España, Barcelona). Calificación de Golden Boy: 93.0

Antonio Silva (Portugal, Benfica). Calificación de Golden Boy: 91.6

Alejandro Balde (España, Barcelona). Calificación de Golden Boy: 87.8

Xavi Simons (Países Bajos, PSV Eindhoven). Calificación de Golden Boy: 87.0

Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen). Calificación de Golden Boy: 83.798.3

Benjamin Sesko (Eslovenia, Salzburgo). Calificación de Golden Boy: 80.7

Devyne Rensch (Países Bajos, Ajax). Calificación de Golden Boy: 80.6

Giorgio Scalvini (Italia, Atalanta). Calificación de Golden Boy: 80.4

¿De qué equipo es hincha Alejandro Garnacho?: "Equipo grande"

Alejandro Garnacho es uno de los futbolistas con más futuro en la actualidad. Con apenas 18 años, ya se destaca regularmente en el Manchester United y debutó oficialmente con la selección argentina en la doble fecha FIFA de junio, teniendo minutos contra Australia e Indonesia.

No muchos conocen la historia de este prometedor extremo, que nació en Madrid pero dado que su madre es argentina eligió jugar con la albiceleste. Entre las preguntas que se hacen los fanáticos del fútbol, una importante es sobre el club por el cuál hincha Alejandro. En este artículo te contamos todo sobre esto y otros detalles de su vida.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente a qué club Alejandro Garnacho apoya. No obstante, ha dado algunas pistas que han generado especulación. El jueves 23 de febrero, después de que su equipo venciera al Barcelona y lo eliminara de la Europa League, publicó un mensaje "polémico" que levantó sospechas sobre su lealtad hacia un club en particular.

Poco tiempo después del partido, el delantero compartió en sus redes sociales una foto de sí mismo con el siguiente comentario: "El equipo grande avanza a la siguiente ronda". Esto se interpretó como una burla dirigida al Barcelona.

Aunque nunca ha hecho declaraciones al respecto, se sospecha que Alejandro Garnacho es hincha del Real Madrid. El "Bichito" nació en la capital española y, a pesar de haber tenido un breve paso por el Atlético de Madrid, se cree que tiene simpatía por el equipo Merengue. Esto también explicaría su fervor por Cristiano Ronaldo, del cual adopta el apodo que muchos le han atribuido debido a su estilo de juego.