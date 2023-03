Filtran el responsable del gesto del Dibu Martínez en la final: "A que no te animas"

El arquero reveló quién fue el que lo desafió a realizar el recordado ademán en la entrega de premios de Qatar 2022.

Emiliano Martínez contó el pasado miércoles quién fue el jugador que lo desafió a realizar el polémico gesto en la entrega de trofeos, luego de la histórica victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante Francia. El arquero revivió cómo fue la situación que había nacido en la Copa América 2021.

Uno de los hechos que dio vuelta al mundo tras la consagración del equipo de Lionel Scaloni en el estadio Lusail de Doha fue el festejo particular que realizó "Dibu", justo cuando era distinguido como mejor arquero del torneo. Si bien el marplatense no había dado detalles del motivo de su gesto, en una charla distendida con varios compañeros del seleccionado decidió revelar el verdadero motivo.

El movito del gesto de Dibu Martínez en el Mundial de Qatar 2022

En una entrevista para el canal AFA Estudio, junto a Germán Pezella, Gerónimo Rulli y Marcos Acuña, el arquero del Aston Villa fue consultado sobre por qué no realizó el recordado gesto del trofeo en la gala de los premios The Best. "Nooo. En una cancha de fútbol te lo doy...", comenzó diciendo Martínez.

El momento de risas entre Dibu, Pezzella, Rulli y Acuña.

Y luego agregó el motivo real de su además ante el público. "Es culpa de este...'¿A qué no te animás a hacer lo de la Copa América?'", continuó "Dibu", señalando a Acuña y haciéndolo responsable de que él haya protagonizado aquella situación, lo que generó un estallido de risas por la revelación.

Es que "Dibu" ya había realizado dicha seña durante la Copa América de Brasil 2021, en el torneo que quedó en manos argentinas luego de vencer en la final a los locales en el estadio Maracaná. Desde aquel entonces, las locuras del arquero quedaron grabadas en la memoria de Acuña y el defensor del Sevilla le pidió que lo hiciera, una vez más, ante los ojos del mundo.

La formación de la Selección Argentina vs. Panamá en el amistoso

Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para el amistoso frente a Panamá en el estadio Monumental de River. El entrenador planea colocar en la cancha al once de gala que fue campeón del Mundial de Qatar 2022 en diciembre pasado, a excepción de algún jugador que no haya vuelto al ciento por ciento físicamente de su club desde Europa.

Con Lionel Messi incluido, el director técnico de 44 años se inclinará por la habitual alineación titular, aquella que disputó la gran mayoría de los minutos en la Copa del Mundo. De esta manera, las más de 83.000 personas presentes podrán disfrutar a pleno de "La Pulga", Emiliano "Dibu" Martínez, Ángel Di María, Enzo Fernández y compañía.

De no mediar algún inconveniente físico de último momento, el equipo será el mismo que derrotó por penales a Francia en la final del Mundial en el Lusail de Doha. Es decir, saltará al campo de juego de River con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

No obstante, la duda principal tiene que ver con "Fideo", que arrastra algunas dolencias desde Juventus de Italia. De hecho, en los últimos tres encuentros no jugó y no es titular desde el 9 de marzo de 2023. Como el duelo con los panameños no interesa tanto desde lo deportivo sino que se trata simplemente de una excusa para celebrar con la multitud, el cuerpo técnico no arriesgará a ningún futbolista que no esté pleno en todo sentido. Por lo tanto, si el extremo no estuviera en óptimas condiciones, podrían reemplazarlo Ángel Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martínez o Nicolás González.