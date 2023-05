Envidia: un crack uruguayo dijo que Argentina salió campeón porque "lo ayudaron"

Uno de los mejores jugadores de Uruguay en los últimos tiempos apuntó directamente contra la Selección Argentina

Una de las alegrías más importantes de los últimos tiempos para todos los hinchas del fútbol argentino fue, sin duda, el título de la Selección Argentina en Qatar 2022. Después de haber ganado casi todos los partidos y de haber demostrado un fútbol de alto vuelo, hubo un jugador de la Selección uruguaya que no termina de secar sus lágrimas y le reclamó a la FIFA la "ayuda" al equipo de Lionel Messi.

Después de haberle ganado en la final a Francia, luego de un primer tiempo en el que Argentina fue muy superior y podría haber sido goleada, la Selección Nacional se consagró como campeón del mundo. Después de un tiempo, ahora, Diego Lugano -uno de los máximos referentes de la Selección uruguaya que salió tercera en el Mundial 2010, apuntó contra el equipo que conduce Lionel Scaloni. "Vos ves lo penales que le cobraron a Argentina y bue..", lanzó en una entrevista con un ciclo radial conocido como la Carve Deportiva.

En la misma entrevista añadió: "Lo llevaron de la mano, digo. Pero le dieron una ayuda. Argentina tiene su mérito, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro no fueron. O fueron totalmente forzado". En este sentido agregó: "Los penales fueron totalmente forzado y a nivel Mundial Messi mueve muchísimo. Y bueno, vos te pensás que la FIFA no lo ve. Merito de Argentina que supo aprovecharse de eso". Vale decir que, la última vez que Uruguay salió campeón del mundo fue en el Mundial 1950 en el Maracaná y ante Brasil. La particularidad de ese Mundial, por otro lado, tiene que ver con que muchos equipos europeos llegaron a Sudamérica en barco debido a que, en aquel momento, las tecnologías y los vuelos no eran tan masivos como en la actualidad.

Bielsa a Uruguay

El debut del entrenador de 67 años en el seleccionado "Celeste" sería entonces el próximo 14 de junio ante Nicaragua y el martes 20 frente a Cuba, en ambos partidos amistosos que se realizarán en fecha FIFA y se jugarán en el Estadio Centenario de Montevideo. Bielsa, con una dilatada trayectoria como entrenador, viene de dirigir por última vez a Leeds United, de Inglaterra, al que ascendió a la Premier League y del que se marchó el 27 de febrero de 2022.

Antes el rosarino dirigió el Olympique de Marsella y el Lille franceses, el Athletic de Bilbao español; el seleccionado chileno; el de Argentina (!998/2006) y Espanyol, de Barcelona. Además Bielsa se desempeñó en Vélez Sarsfield (1997/1998); Atlas y América en México (1992/1997) y Newell's Old Boys, de Rosario, donde debutó en la dirección técnica (1990/1992).

El cuerpo técnico que acompañará a Bielsa en su tercera experiencia como entrenador de un seleccionado nacional contará con la presencia de dos mujeres que se encargarán de las áreas de logística (la argentina Magalí Conde) y coordinación (la española Sara Bouzas).