En qué equipo juega Giovani Lo Celso, uno de los cracks de la Selección para el Mundial Qatar 2022

Giovani Lo Celso es uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni y posiblemente titular en el Mundial de Qatar 2022. Enterate en qué equipo juega el volante santafesino de la "Albiceleste".

Giovani Lo Celso es uno de los mejores futbolistas de la Selección Argentina que se prepara para el Mundial de Qatar 2022. El elenco dirigido por Lionel Scaloni tiene varios puntos altos que se perfilan para ser titulares indiscutidos y el volante surgido de Rosario Central tiene muchas chances de estar desde el comienzo en cada partido. Enterate en qué club del fútbol de Europa se desempeña el jugador que tendrá presencia en una Copa del Mundo por segunda vez.

Es que mientras se desempeñaba en el Paris Saint Germain de Francia lo citaron para disputar el certamen de Rusia 2018, pero no se esperaba no entrar ni siquiera un minuto al verde césped. Cuatro años después, Gio tendrá revancha y siendo uno de los que no tienen que faltar en el equipo. Las cosas cambiaron para el mediocampista, ya que no luce los colores del conjunto galo, sino que se mudó para España.

Giovani Lo Celso representa al Villarreal de España desde la temporada 2021/2022. En el "Submarino Amarillo", el volante jugó 30 encuentros y convirtió dos tantos. Si bien no ganó títulos, llevó a su equipo a una semifinal de la UEFA Champions League que luego perdieron a manos del Liverpool. En dicho certamen, el jugador de la Selección Argentina fue fundamental para avanzar en cada ronda y quedó a las puertas de quedarse con la "Orejona".

Desde su debut en el seleccionado en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Gio vistió la casaca de la "Albiceleste" un total de 46 partidos, marcó 2 goles y brindó 10 asistencias. Con estos números, se convirtió en un socio ideal de Lionel Messi, formando un mediocampo y ataque letales para conseguir triunfos. No hay dudas que se le dieron, ya que el volante de 26 años levantó dos trofeos y es parte del plantel que lleva 35 cotejos invicto.

Giovani Lo Celso con la camiseta del Villarreal de España

Giovani Lo Celso: de no jugar el Mundial de Rusia 2018 a ser clave para Scaloni

Giovani Lo Celso se convirtió en una pieza clave en la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni. El volante surgido en Rosario Central no disputó el Mundial de Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli, pero con la renovación del cuerpo técnico pasó a ser fundamental. De hecho, Gio jugó desde el comienzo en las dos finales que ganaron de la mano del mencionado DT y se perfila para serlo también en Qatar 2022.

Más allá de que en su paso por el Paris Saint Germain mostraba buenos rendimientos en el mediocampo, el entrenador de aquel momento optó porque no juegue a pesar de que lo incluyó en la lista. Es que no sólo no fue titular, sino que tampoco tuvo chances de ingresar como variante por otros futbolistas. A pesar de ello, continuó con su buen nivel en el fútbol europeo donde es figura.