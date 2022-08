Giovani Lo Celso: de no jugar el Mundial de Rusia 2018 a ser clave para Scaloni

Giovani Lo Celso no disputó el Mundial de Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli y poco tiempo después se convirtió en una pieza clave para Lionel Scaloni en la Selección Argentina de cara a Qatar 2022. Cómo se convirtió en un socio ideal para Lionel Messi.

Giovani Lo Celso se convirtió en una pieza clave en la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni. El volante surgido en Rosario Central no disputó el Mundial de Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli, pero con la renovación del cuerpo técnico pasó a ser fundamental. De hecho, Gio jugó desde el comienzo en las dos finales que el equipo ganó de la mano del mencionado DT y se perfila para serlo también en Qatar 2022.

Más allá de que en su paso por el Paris Saint Germain mostraba buenos rendimientos en el mediocampo, el entrenador de aquel momento optó porque no juegue a pesar de que lo incluyó en la lista. Es que no sólo no fue titular, sino que tampoco tuvo chances de ingresar como variante por otros futbolistas. A pesar de ello, continuó con su buen nivel en el fútbol europeo donde es figura.

No hay dudas que todo lo vivido, incluso no jugar en Rusia, le sirvió como experiencia para todo lo que vino después. Fue una de las primeras caras del recambio que propuso Scaloni para el nuevo plantel y, con su juego, cumplió de la mejor manera en cada ocasión. Lo Celso estuvo en seis encuentros en la Copa América del 2019 y la misma cantidad en la del 2021 asegurándose el puesto para lo que se viene y pensando en Qatar 2022.

Desde su debut en el seleccionado en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Gio vistió la casaca de la "Albiceleste" un total de 44 partidos, marcó 2 goles y brindó 10 asistencias. Con estos números, se convirtió en un socio ideal de Lionel Messi, formando un mediocampo y ataque letales para conseguir triunfos. No hay dudas que se le dieron, ya que el volante de 26 años levantó dos trofeos y es parte del equipo que lleva 33 cotejos invicto.

La carrera de Giovani Lo Celso en clubes

Los primeros pasos de su camino como futbolista los dio en la liga ARDyTI y en las divisiones infantiles de la Asociación Atlética Jorge Griffa hasta lo que fue su arribo a Rosario Central en 2010. Su debut en Primera se dio en 2015 y jugó sólo dos años en la institución antes de pasar al fútbol de Europa. Gio llegó al PSG y luego tuvo un paso por el Betis de España. En 2019 su destino continuó en el Tottenham y actualmente se desempeña en el Villarreal.

Giovani Lo Celso con la camiseta del Paris Saint Germain

Los títulos de Lo Celso en su carrera

Los únicos trofeos que levantó Gio desde su presentación fueron con el Paris Saint Germain, además de los que tiene con la Selección Argentina. Dos torneos locales, cuatro copas de Liga y dos Supercopas fueron las que obtuvo el mediocampista surgido del "Canalla" entre 2016 y 2019.