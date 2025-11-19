En España ya boquean antes de la Finalissima contra la Selección Argentina: "Terminar"

En España ya boquean antes de la Finalissima contra la Selección Argentina

Si bien aún no es oficial la fecha ni tampoco la sede en la que se jugará la Finalissima entre la Selección Argentina y España, los campeones de sus respectivas Conferederaciones, en el país europeo ya palpitan este duelo. El periodismo de dicha nación comenzó a hablar acerca de este cruce histórico del que saldrá un campeón, pero perfilando a su seleccionado como campeón y con Lamine Yamal como figura por sobre Lionel Messi. Por supuesto, las declaraciones no tardaron en trascender, más aún sabiendo que todavía restan algunos meses para que se lleve a cabo el partido.

Todo indica que el encuentro se disputaría a finales de marzo (27/03) en el marco de la doble fecha FIFA, que definirá los cupos restantes del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Con ambos equipos ya clasificados y "libres", hay chances claras de que se concrete el cotejo que aún no tiene día, horario ni sede. Al margen de esto, los españoles ya lo viven desde antes que termine el 2025 y picantearon fuerte a los de Lionel Scaloni y a su máximo referente.

Desde España provocan a la Selección Argentina de cara a la Finalissima

Luego de un análisis de los cuatro periodistas en ESPN acerca de lo que significará este duelo entre ambas selecciones antes de que comience el Mundial 2026, la charla cambió y apuntaron a lo que será el duelo entre Yamal y Messi. Es que la joya de Barcelona sigue los pasos del astro rosarino con su nivel en el verde césped y ahora tendrá la oportunidad de enfrentarlo en este duelo, que consagrará a una de las dos mejores selecciones del planeta.

Carolina Guillén abrió el debate del que participaron José del Valle, Moisés Llorens y Héctor Huerta acerca de este cruce que anticipa una posible final de la Copa del Mundo. La conductora del ciclo definió a la "Pulga" como el "Némesis" de la figura "Blaugrana", mientras que el primer panelista agregó que es el "sucesor natural" que jugará contra el máximo ídolo que cambió la historia del club y "eso sería fantástico. "Serviría para el entorno de Yamal para que imite a Messi, un profesional, sería un perfecto para él".

Llorens, por su parte, anticipó que Messi podrá "acunar" a Yamal haciendo referencia a la foto viral cuando el joven del Barcelona era un bebé, dando como candidata a la "Albiceleste" de Lionel Scaloni. Huerta cerró con su opinión siendo crítico con Lamine está cometiendo "descuidos" dentro del campo de juego y hay que "cuidar su entorno" mientras que el tiempo del campeón de todo con la Selección Argentina "está por terminar".

Lamine Yamal con la Eurocopa 2024

¿Cuándo y dónde se juega la Finalissima entre la Selección Argentina y España?

La fecha de disputa de este partidazo por una estrella más dependía exclusivamente del combinado europeo, ya que luego de quedar primera en su grupo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 evitará el repechaje de marzo del 2026. Ya que el equipo de Luis De la Fuente culminó como líder en su zona, ese "hueco" de marzo en el calendario es ideal para aprovechar y disputar este cotejo entre los dos mejores Seleccionados de fútbol en la actualidad. En cuanto al estadio, se perfilaron Estados Unidos, Uruguay e Inglaterra, pero todo indica que podría ser a finales de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, donde la "Albiceleste" se consagró en 2022.

¿Por qué Argentina y España jugarán la Finalissima en 2026?

Este torneo intercontinental, que organiza la FIFA con el aval de la CONMEBOL y la UEFA, se lleva a cabo entre el campeón de la última Copa América y el de la Europa. Por lo tanto, como la "Albiceleste" y la "Roja" se coronaron en sus respectivos torneos en el 2024, serán quienes protagonicen este cotejo por una nueva estrella en una cancha neutral a definirse.