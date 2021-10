Eliminatorias 2022: Emiliano "Dibu" Martínez se lució y fue figura ante Paraguay

El "Dibu" Martínez volvió a lucirse bajo los tres palos y mantuvo la valla en cero en un partido complejo disputado en Asunción.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni igualó sin goles ante Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar. El equipo jugó un buen primer tiempo pero la falta de eficacia se hizo notar y tras una segunda parte muy floja, pagó caras las chances erradas. La gran figura del encuentro fue, sin lugar a dudar, el arquero paraguayo Antony Silva; pero hay que dejar en claro que la actuación de Emiliano Martínez no se queda atrás. En las pocas ocasiones en la que la defensa falló o quedó mal parada frente a una contra, el "1" de la "Albiceleste" respondió y se hizo gigante bajo los tres palos.

Durante el primer tiempo, no vio acción salvo una pelota anticipada en tres cuartos de cancha que despejó con la cabeza mostrando un gran timing. Pero en el complemento, volvió a lucirse como en la Copa América obtenida, transformándose en un factor clave para mantener el arco en cero nuevamente tras el 3-0 vs. Bolivia en el Monumental. En el arranque, a los 7 minutos de la segunda mitad, filtraron una gran pelota para el ex Lanús, Miguel Almirón, que arrancó en velocidad y rompió la defensa argentina. Por la banda izquierda, superó a "Cuti" Romero y remató por abajo, dejando a la vista la primera gran aparición: achique, con repiqueteo incluido y tapada abajo, con las piernas, negando el gol.

La primera atajada de "Dibu":

La segunda intervención del arquero llegó a los 63 minutos de partido, cuando Argentina fallaba en el área rival y comenzaba a preocuparse por no inclinar el marcador. La defensa y el mediocampo de la "Albiceleste" quedó mal parada nuevamente; Junior Alonso subió por la banda derecha, lanzó al ataque a Arzamendia y antes de llegar a la línea de fondo, este tiró un centro venenoso. El previamente ingresado Fabián Balbuena venció al defensor y llegó a conectar, pero la reacción de "Dibu" fue aún mejor al rechazarla con ambas manos y dejarla en los pies de un compañero para salir jugando.

Hasta el momento, Argentina se encuentra ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos producto de cinco victorias y cuatro empates. Los de Scaloni solo son superados por Brasil, con 27 unidades y manteniéndose invicto con nueve partidos y nueve victorias. Detrás, aparecen Uruguay (16), Ecuador (16), Colombia (14) y Paraguay (12). El próximo domingo recibirá Uruguay, por el pendiente de la Fecha 5 y el próximo jueves 14, hará lo propio ante Perú. Ambos serán en el estadio Monumental de Núñez, a las 20:30 hs.