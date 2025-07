El palazo del Chocho Llop en respuesta a Lisandro Martínez: "No tuvo las bolas"

El Chocho Llop salió al cruce contra Lisandro Martínez: "No se animó"

Juan Manuel "Chocho" Llop le respondió con todo a Lisandro Martínez tan sólo unos días después de la entrevista en la que el campeón del mundo con la Selección Argentina lo cuestionó de cuando lo dirigió en Newell's. El zaguero del equipo comandado por Lionel Scaloni no tuvo filtro a la hora de recordar que el DT no le daba rodaje y ahora el propio entrenador no dudó en contestar. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender a través de las redes sociales.

"Lo traen y empieza la pretemporada. Ahí vas viendo, sintiendo y palpitando lo que va a pasar. Veía que no me ponía, estaba como en el tercer equipo y me empecé a calentar. Me acuerdo que estábamos haciendo fútbol y me pone con Franco Escobar de central, tiraron un pelotazo y me vinieron a presionar... la mato y se la doy al lateral. El tipo paró el entrenamiento como diciendo: '¿qué hacés?' porque quería que la revolee, cero fútbol", esbozó "Licha" en Clank! con Juan Pablo Varsky, acerca de una de las situaciones que derivaron en su posterior salida de la "Lepra". Estas palabras no tardaron en llegar al técnico, que también dio su opinión al respecto sobre el futbolista que sólo disputó un partido oficial en la Primera del club.

La picante respuesta del Chocho Llop a Lisandro Martínez: "No se animó"

"No se animó a pelearla. No tuvo las bolas, nada más... En ese momento se querían ir todos, nadie se quería quedar. Los compañeros le dijeron que se quede, le dije que estaba la posibilidad de pelearla como lateral pero tomó la decisión de irse a Defensa y Justicia y terminó jugando de lateral", esbozó el entrenador en diálogo con TyC Sports acerca de esta cuestión que generó polémica por el cruce entre ambos protagonistas. A su vez, agregó en la misma charla: "Con el diario del lunes, todo es más fácil. Lo teníamos bien conceptuado, pero ese era el complejo momento que tenía Newell's con un órgano fiduciario que manejaban los jueces".

El único partido de Lisandro Martínez en Newell´s

Cabe destacar que la presentación de Lisandro Martínez con la camiseta de la "Lepra" tuvo lugar el 27 de junio del 2017, en un partido en el que el elenco rosarino cayó como local por 2 a 0 contra Godoy Cruz de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa, por la última fecha del campeonato local. El defensor disputó los 90 minutos, pero quien le dio lugar en la máxima categoría fue Juan Pablo Vojvoda. Pocos meses después, el campeón del mundo comenzó a tener rodaje con la camiseta del "Halcón" de Florencio Varela, ganándose así un lugar en el equipo que le valió su salida al Ajax de Países Bajos.

Lisandro Martínez con la camiseta de Newell's en sus inicios en el fútbol argentino

Los números del Chocho Llop como DT de Newell's

Partidos dirigidos : 38.

: 38. Triunfos : 10.

: 10. Empates : 10.

: 10. Derrotas: 18.

Los números de Lisandro Martínez en su carrera