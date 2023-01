El nuevo tatuaje de Rodrigo De Paul tras salir campeón con la Selección Argentina

El nuevo tatuaje de Rodrigo De Paul tras ser campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 de fútbol. La foto del tattoo del volante de Atlético de Madrid.

Rodrigo De Paul se hizo un nuevo tatuaje después de haber sido campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. El mediocampista de Atlético de Madrid ahora lleva en su piel el recuerdo del día más feliz de su carrera en el fútbol: el domingo 18 de diciembre de 2022, cuando levantó el trofeo más ansiado ante casi 90.000 espectadores en el Estadio Lusail de Doha.

En las últimas horas, se conoció que el volante de 28 años se hizo un nuevo tattoo que registra justamente la fecha de la consagración en la Copa del Mundo tras la infartante final frente a la Selección de Francia, partido que culminó 3-3 en el alargue y luego 4-2 en los penales a favor de "La Scaloneta".

El nuevo tatuaje de De Paul tras ser campeón del mundo

A pesar de que el futbolista no jugó durante la derrota de Atlético de Madrid como local por 1-0 contra el líder Barcelona en LaLiga de España, las cámaras de la televisión lo tomaron precisamente mientras caminaba hacia su lugar en el banco de los suplentes. Allí se pudo apreciar, por encima de la camiseta de entrenamiento y del buzo del mencionado club, que tiene grabado en tinta "18 12 22" en el cuello, en referencia a la fecha de la final contra Francia en el Mundial de Qatar 2022. ¡Promesa cumplida para el mediocampista!

De Paul se tatuó la fecha en la que salió campeón del mundo con Argentina.

Los festejos de De Paul por el título en el Mundial de Qatar

A través de su cuenta oficial de Instagram (@rodridepaul), el ex mediocampista del Valencia y Udinese demostró su felicidad por semejante logro. Con varias fotos, videos y emojis, el futbolista posteó para sus once millones de seguidores algunos mensajes como: "El mundo??? El mundo es nuestro para toda la vida. Quedamos en la historia"; "La bandera en la cima, disfruten"; "No busquen dinero, busquen gloria, sean campeones del mundo que la gente los va a recordar y les va a agradecer toda la vida. 5 millones de personas, somos distintos"; y "Es un sueño... Que no nos despierten más", entre tantos otros.