El Negro Enrique destrozó a Shilton por hablar mal de Maradona: "Humilló"

Uno de los mejores jugadores de esa selección, Héctor Enrique, salió al cruce del arquero inglés.

Después de que se subastara la camiseta más importante de la historia del fútbol: la del segundo tiempo frente a Inglaterra con la que Diego Maradona metió el gol más maravilloso de todos los tiempos en los Mundiales, uno de los compañeros del 10 salió al cruce de Peter Shilton, quien volvió a criticar al ex jugador argentino.

En las últimas semanas, Shilton volvió a aparecer para criticar a Diego Maradona y a la camiseta de la Selección Argentina. Aseguró que "no la usaría ni para lavar los platos". Rápidamente, uno de los mejores jugadores de esa selección, Héctor Enrique, lo destruyó: "La tenés adentro hace años, eh. Que grande el Diego". Por otro lado, en el video que se publicó en @Botinesenweb aseguró que Diego medía "un metro y medio" y le ganó con la "magia del protero de Fiorito". Por otro lado, apuntó: "Te humilló".

Con respecto a otro tema, el Negro Enrique indicó que la camiseta de la Selección es valiosa: "No me importa lo que digas...Nosotros la amamos y la defendemos con el corazón". Para finalizar, un golpe directo: "Perdiste ese partido porque no tenés manos". Sin embargo, lo peor fue: "La tenés adentro y no te la saca nadie".

Pasan los años, pasan las décadas y los dos goles históricos que Diego Maradona marcó ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 86 están latentes y bien guardados en la memoria de los argentinos. Pero el que no tiene un buen recuerdo de lo sucedido es el arquero inglés de aquella tarde, Peter Shilton, que, en cada oportunidad, critica al 10 por su actitud de no haber reconocido la "Mano de Dios". Ahora, evidenciando su latente rencor e impotencia, dijo que no quiere saber nada con la camiseta que se subastó del astro de ese encuentro el pasado 5 de mayo.

“No hubiera cambiado camisetas con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, manifestó Shilton al portal británico The Sun cuando le consultaron sobre la histórica puja, que se realizó en Londres y fue vendida en más de 9 millones de dólares, de esa casaca con la que Diego convirtió un gol con la mano y el mejor gol de todos los tiempos.