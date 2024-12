El golpazo del nuevo DT de Manchester United a Alejandro Garnacho: "Fuera de la cancha"

El DT de Manchester United le marcó la cancha a Garnacho.

El nuevo entrenador de Manchester United, Rúben Amorim, le marcó la cancha a Alejandro Garnacho. En la previa a la agónica victoria en el clásico de la ciudad contra el City de Pep Guardiola, el director técnico portugués se refirió a la ausencia del extremo de la Selección Argentina en la convocatoria para dicho encuentro.

El estratega, que lleva muy pocos encuentros al mando de los "Diablos Rojos" en la Premier League de Inglaterra, fue contundente con relación al "Bichito". Igualmente, manifestó que la decisión tuvo que ver con que, para él, un jugador del United debe saber comportarse las 24 horas del día, tanto dentro como fuera del verde césped.

Consultado acerca de la ausencia del argentino en la nómina frente a Manchester City, el estratega luso aclaró que en la institución roja existe actualmente una “nueva semana, nueva vida, por lo que si entrenan bien competirán por un lugar en el equipo“. Incluso, remarcó: “Necesitamos a (Marcus) Rashford y a Garna. No fue una cuestión disciplinaria, tenemos que mejorar nuestros estándares dentro y fuera de la cancha...“.

Si bien Amorim contó que tanto Garnacho como Rahsford "están bien" en Manchester United, detalló: "Han trabajado individualmente, yo estaba ahí. Han entrenado muy bien. Se trata de una evaluación y ellos lo saben. Los jugadores son muy inteligentes, todos entienden mi decisión. Es una simple elección". Para terminar, el director técnico expresó lo que pareció un palito para el atacante juvenil: "Yo tomo nota de todo, de lo que comen, de cómo visten... De todo. Hago mi evaluación y entonces decido. Intentamos elegir a los mejores y esta ha sido mi elección hoy".

Amorim, el nuevo DT del Manchester United de Garnacho.

Las estadísticas de Garnacho en Manchester United

110 partidos oficiales.

23 goles.

13 asistencias.

2 títulos obtenidos.

Emiliano Raggi, periodista de Fox Sports, cruzó a Garnacho por su actitud en el Balón de Oro: "Sigo incrédulo"

A través de un extenso y filoso hilo en su cuenta oficial de X (@emilianoraggi), el comunicador de Fox Sports disparó munición gruesa en octubre del 2024 acerca de lo acontecido en el evento en la capital de Francia: "Ya despierto y yendo al aeropuerto en Paris, luego de la entrega del quería contar mi experiencia con Alejandro Garnacho porque sigo incrédulo". Tras el primer mensaje a modo de introducción, profundizó: "Alfombra Roja, me avisan que viene. Pido hacerle una pequeña entrevista para Argentina. Pasa dos veces, le digo buenamente la clásica ´Ale, ¿puede ser un minuto para Argentina?”. Ni me mira y le dice a la chica de la organización que lo acompañaba: ´Sólo hago entrevistas en inglés´. Lo dice en español".

Al mismo tiempo, "Emi" aclaró que el delantero "incluso le dio una entrevista a la televisión española en inglés" y amplió: "Ante este panorama, insisto en español y me dicen que no. Me negué a entrevistarlo. Mis colegas de Brasil y Francia, al lado mío, no podían entender la situación". De hecho, comparó la situación cuando escribió que "es como si Ederson o (Gabriel) Martinelli o (Lucas) Paquetá pidieran hablar con la TV de Brasil en inglés".

Para insistir con este tema de su molestia con Garnacho, Raggi repasó: "Anoche entrevisté a (Emiliano) Dibu Martínez (que también juega en Premier y es el mejor arquero del mundo por segunddo año consecutivo) en perfecto español". Para resaltar a los otros futbolistas mencionados anteriormente, recalcó que es el "mismo idioma" y que, en contraposición, hubo una "excelente predisposición de Rodri (otro de Premier) y Aitana, los grandes ganadores de la noche".

Muy fastidioso, el reportero agregó: "No suelo hacer este tipo de posteos, pero todavía sigo sin entender su actitud". Sin embargo, reflexionó que el extremo "quizás sea buen chico, tiene 20 años" y puntualizó: "Hasta podría ser mi hijo. En todo caso todavía está a tiempo de aprender a ser educado. Si alguien tuvo una experiencia similar con Garnacho, agradezco me la cuente. O una linda también, tampoco lo voy a demonizar". Sobre este tema, indicó que "los jugadores de fútbol habitualmente piden respeto de los periodistas" y se explayó en consecuencia: "Yo también pido que me respeten a mí, porque yo no falto el respeto".

Con bronca, Raggi concluyó sobre Garnacho: "Que ni me mires teniéndome al lado y te niegues a hablar en español para la TV argentina, siendo argentino y jugador de la Selección, es algo que no voy a entender. Prefiero que me digas que no tenés ganas de hablar y listo, más fácil. Tampoco me iban a cambiar la vida sus declaraciones. Pero es la actitud y las maneras lo que no puedo entender. Conozco a muchísimos futbolistas educados y buena gente. Que ganaron todo. Quizás sea buen momento para Garnacho de mirarse en ese espejo". Cuando un usuario de X lo cruzó por criticar al atacante, el periodista le comentó finalmente: "¿Y por qué no dice que no quiere dar la entrevista y ya? Todo bien".