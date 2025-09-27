El golazo de Nico Paz para el Como de Italia y sus impresionantes números en la Serie A

Nico Paz marcó otro golazo para el Como en Italia

Nico Paz volvió a ser noticia en el Como de Italia tras marcar un golazo en el duelo contra el Cremonese por la quinta fecha de la Serie A de Italia. En el duelo que abrió la jornada en el Calcio, el nacido en España pero que representa a la Selección Argentina no sólo volvió a convertir, sino que además acrecenta sus impresionantes números en el mencionado torneo en el que ya suma 3 goles en lo que va de la temporada. Sin dudas, la joya de la "Albiceleste" revoluciona al elenco europeo y en un futuro podría volver al Real Madrid.

Lo cierto es que, pasada la primera media hora de partido, el crack que comparte plantel con Máximo Perrone recibió un pase tras una gran jugada de Jesús Rodríguez y definió casi con el arco libre. La defensa no alcanzó a cerrarlo y abrió la cuenta para el delirio de su público que se ilusiona no sólo con quedarse otro año en la máxima categoría, sino de pelear el campeonato. Claro que, las estadísticas del hijo de Pablo Paz son un aliciente para ello ya que son realmente tremendas.

Un nuevo golazo de Nico Paz que suma a una estadística espectacular

La joya de la Selección Argentina no sólo alcanzó su tercer gol en sólo cinco fechas, sino que además acumula 3 asistencias. A su vez, los triunfos conseguidos hasta el momento también muestran un gran momento del equipo: 2-0 ante Lazio en el debut; 2-1 contra Fiorentina después de estar perdiendo 1 a 0. En ambos cruces, Paz tuvo participación con goles y pases gol para sumar de a tres, mientras que también acumulan una derrota contra el Bologna y un empate ante el Genoa.

En esta ocasión, si bien se pusieron en ventaja con el gol mencionado, el visitante llegó a la igualdad con el tanto de Federico Baschirotto a 20 minutos del final. De esta manera, a falta de que se juegue el resto de la quinta jornada de la Serie A, el Como marcha séptimo con ocho unidades y hoy estaría afuera de la clasificación a las copas internacionales del año que viene. El próximo encuentro tendrá lugar el sábado 4 de octubre desde las 15.45 cuando visitarán al Atalanta.

Como, con un gol de Nico Paz, empató 1 a 1 con Cremonese

Nico Paz, de la comparación con Lionel Messi a la chance de volver al Real Madrid

Días después de que su DT, Césc Fábregas, lo compare con Lionel Messi, el joven nacido en España volvió a marcar y un posible regreso al Real Madrid de España a la brevedad no suena para nada descabellado. En el "Merengue" estuvo entre los 12 y los 19 años pero más allá de que hoy no forma parte del club, la dirigencia podría recomprarlo por una cláusula de 10 millones de euros además de asegurarse un 50% de una posible venta que hasta ahora no se concretó.

Las estadísticas de Nico Paz en su carrera