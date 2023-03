El entrenador de España reveló por qué votó a Julián Álvarez en The Best: "No bebo"

El flamante nuevo seleccionado de "La furia" justificó de forma particular su elección por "La Araña" en los premios otorgados por la FIFA.

Luis de la Fuente justificó su elección por Julián Álvarez en los premios The Best: "¿Qué voy a decir?".

Luis de la Fuente, flamante nuevo entrenador de la Selección de España, contó el motivo por el que eligió a Julián Álvarez en el primer lugar de los premios The Best y lo justificó de manera particular. Su decisión generó polémica por no haber optado por Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

El último año de Julián ha sido casi inmejorable. Después haber tenido una campaña brillante con el River de Marcelo Gallardo, su actuación le permitió ser transferido al Manchester City y, meses después, ganarse la consideración de Lionel Scaloni en el seleccionado. Sin embargo, el delantero terminó de sorprender al mundo en Qatar 2022 con 4 goles determinantes y fue una de las figuras de la Copa del Mundo, algo que no pasó por alto para el conductor de uno los equipos más fuertes de Europa.

La particular justificaciónde Luis de la Fuente sobre el voto a Julián Álvarez en The Best

En una conferencia de prensa en la que anunció la lista para los próximos amistoso de "La furia", De la Fuente fue consultado por la sorpresa que causó su elección por el exjugador de River en The Best. "Con el tema de Julián Álvarez en The Best, lo voté porque que me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo, estaba tranquilamente sereno, me gusta y es campeón del Mundo", comenzó diciendo en un clima distentido con los periodistas.

Y luego, continuó relacionando al mejor jugador del mundo y su gusto por Julián. "¿Los otros son campeones del Mundo? Messi sí, pero Messi es el más grande, por supuesto. Pero me apetecía, tenía ganas”, resaltó De La fuente, que se hizo cargo del seleccionado español luego de la salida de Luis Enrique a finales de 2022.

Si bien llamó la atención que el DT español votara por el delantero del "City", no fue el único en hacerlo. Otros que le dieron 5 votos a Julián fueron el entrenador de Botswana y el periodista de Liechtenstein, el entrenador y el capitán de Gabón; en segundo lugar (3 puntos) lo hicieron Lionel Scaloni, el capitán de Haití y los periodistas de Madagascar y Turkmenistán; y en tercero (sólo un punto) figuraron los entrenadores de Japón, Honduras Suiza, Liberia y China Taipei, los capitanes de , El Salvador, Macedonia del Norte, Barbados, Bielorrusia, Burkina Faso y Vanuatu, y los periodistas de Malta, Belice, Granada, Jamaica Islas, Vírgenes, Burundi, Líbano, Sudáfrica y Tanzania.