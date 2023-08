El emocionante recuerdo de Germán Pezzella por la atajada del Dibu: "La mejor"

La inolvidable participación del arquero en la final de Francia, sigue siendo recordada hasta por sus propios compañeros de la Selección.

A casi nueves meses de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Germán Pezella recordó la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en la final ante Francia y la definió de manera única.

La Copa del Mundo continúa sinedo un recuerdo inolvidable para todos los argentinos. Además de haber cortado más de 30 años de sequía, la manera en que se obtuvo la coronación le dio aún más importancia a un partido que fue catalogado coma la mejor final de todos los tiempos. El dramatismo fue único, así como también el protagonismo que tuvo "Dibu", quien se convirtió en héroe no solo para los hinchas, sino también para sus compañeros del seleccionado.

La definición de Germán Pezzella sobre la atajada de Dibu Martínez

En una entrevista con el programa Llave a la eternida de la TV Pública, Pezzellam que disputó varios minutos en Qatar recordó el inolvidable mano a mano del marplatense ante Kolo Muani. "Se lo agradecemos al Dibu cada vez que lo vemos. Lo hablo con mis compañeros del club, pero fue la más importante en la historia de los mundiales", comenzó diciendo.

Y luego, sobre la famosa jugada que permitió llegar a la tanda de penales, expresó: "En final, minuto 123, y cómo es la jugada, soñada para los delanteros, el loco se hizo enorme. Pensás en qué está pasando en el partido".

Además, el jugador surgido de River Plate manifestó qué sintió cuando observaron los festejos de millones de argentinos en las calles: "Fue cuando nos dimos cuenta que era grande en serio. Estábamos aislados en Qatar, lo veíamos en redes pero no vivís el clima festivo de Mundial. Cuando vimos eso, la gente se había olvidado todo lo que pasaba en su vida. Ver la gente con una sonrisa y que digan 'gracias', era una alegría que no habíamos tenido en nuestras vidas".

Y, para finalizar, el futbolista de Betis de España reconoció una situación particular vivida que lo hizo emocionar: "En un momento vino una chica que trabajaba en un local y llorando desconsoladamente me dijo "gracias por lo que hicieron", y otras cosas que me bajaron las defensas. Eso te hace tomar dimensión".