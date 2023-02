El desgarrador posteo del Papu Gómez antes de operarse: "Nada fácil"

Poco más de un mes después de la consagración en Qatar, Alejandro "Papu" Gómez realizó un desgarrador posteo en sus redes a horas de operarse de la lesión en el tobillo.

Alejandro "Papu" Gómez publicó un emotivo posteo en sus redes sociales a horas de operarse del tobillo. El atacante de la Selección, campeón del mundo desde el pasado 18 de diciembre, expresó todo lo que siente por la lesión que lo alejará un tiempo de las canchas y rompió el silencio. Es que, desde el partido ante Australia por los octavos de final del Mundial cuando salió dolorido no volvió a sumar minutos en el torneo y recién lo hizo en 2023 con el Sevilla.

La demostración de amor del ex hombre de Arsenal y San Lorenzo de Almagro por los colores de nuestro país quedó en evidencia con su posteo. No quedan dudas que dejó todo desde el debut hasta sus últimos instantes en el verde césped y apoyó a sus compañeros hasta el final. Ahora le tocará recuperarse, salir adelante y volver de la mejor manera para estar nuevamente bajo el mando de Lionel Scaloni.

"Así empezó todo, no me arrepiento de nada, di todo de mí por ganar la copa del mundo y hoy mi tobillo lo está pagando, pero qué hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el Sevilla, intentándolo todo... mañana toca operarme por eso que hicimos no bastó para mejorar el tobillo. Toca barajar y dar de nuevo, no será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre", escribió el "Papu" en su cuenta de Instagram. Por supuesto, el posteo alcanzó un gran número de likes y sus compañeros de Selección dejaron varios comentarios.

Desde el club español dieron detalles acerca de la intervención quirúrgica: "Papu Gómez será sometido a una artroscopia de tobillo el próximo viernes por los doctores Ripoll y Van Dijk. El tratamiento conservador al que fue sometido el jugador inicialmente, supervisado por los médicos del Sevilla FC y de la Selección Argentina, fue evolucionando, pero el internacional argentino no se encuentra al 100% de su capacidad, una vez comenzado el trabajo con el grupo. Ante esta tesitura, se ha optado por operar al jugador, cuyo período de baja estimada será de cinco semanas".

La divertida defensa del "Papu" Gómez al "Dibu" Martínez

En la misma entrevista, el mediocampista que se desempeña en el Sevilla de España habló de su compañero Emiliano "Dibu" Martínez. Es que ambos cautivaron a miles con sus bailes, más allá de lo que sucede dentro del campo de juego y el "Papu" se refirió precisamente a ese tema en un momento más que distendido. Además, defendió al arquero del Aston Villa de las críticas recibidas por sus actitudes.

"Es súper inteligente, muy centrado, sabe lo que quiere, tiene los objetivos muy marcados y... en los partidos, yo digo: '¿Por qué si yo hago un gol y puede bailar y él si hace una atajada no podría?'. Está perfecto lo que hace, festeja un penal, una atajada, si tiene que hacer un bailecito lo hace y si te tiene que hablar, o sea, tomó protagonismo la figura del arquero. Tal vez el arquero antes estaba apartado ahí y hoy lo veo como más integrado al equipo", aseveró el "Papu" Gómez.