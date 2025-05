El desesperado pedido por Nico Paz, la joya de la Selección Argentina de Scaloni: "Jugar"

El desesperado pedido por Nico Paz a Scaloni en la Selección Argentina

Nico Paz volvió a trascender a través de las redes sociales por el inesperado pedido que tuvo lugar en las últimas horas. El crack nacido en España que representa a la Selección Argentina es parte del Como de Italia, aunque parte de su ficha pertenece al Real Madrid. A raíz de esto, su futuro en el Viejo Continente es una verdadera incógnita ya que, si bien se perfila para seguir en la Serie A, el regreso al "Merengue" no está para nada descartado.

Ante esta situación, fue Cesc Fábregas quien rompió el silencio acerca de la joya de la "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni. El DT del conjunto italiano respondió ante las preguntas sobre lo que se viene para el juvenil en el marco del Mundial de Clubes, ya que podría jugarlo con la "Casa Blanca". Sin embargo, el entrenador fue muy claro con sus palabras y no sólo dejó claro lo que piensa, sino que también se atrevió a lanzar un pedido especial.

El pedido de Fábregas en el Como de Italia por Nico Paz

"Hay un Mundial el año que viene y para que vaya tiene que jugar", esbozó el entrenador que pasó por el Barcelona en su etapa futbolista. Con sus palabras hizo referencia a la Copa del Mundo que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, para el que el joven todavía no tiene un lugar asegurado. Sobre el futuro del crack en el club, el DT español agregó: "Nico es jugador del Como, lo cual es muy importante para mí como entrenador y para el club. Creo que está en el contexto adecuado. Si está preparado para volver al Real Madrid no lo sé, en este momento no sabemos nada y no hemos tenido ningún contacto".

Lo cierto es que desde el "Merengue" todavía no avanzaron para recuperarlo, pero existe la posibilidad de que esto suceda antes del Mundial de Clubes. A su vez, destacó el vínculo entre ambas instituciones que permitiría que otros juveniles lleguen al Como en un futuro: "Ellos saben que tenemos una gran relación porque también para el futuro hay muchos jugadores del Madrid como Nico que nos gustan y saben que jugamos con ellos, los hacemos crecer y los ponemos en el campo, lo que es difícil".

Cesc Fábregas, DT del Como de Italia, pidió que Nico Paz tenga rodaje

Cómo es la situación contractual de Nico Paz con el Real Madrid y el Como de Italia

Más allá de que arribó al club italiano de la Serie A en 2024 a cambio de 6 millones de euros y se aseguró el 50% de una futura venta, cabe destacar que el Real Madrid de España tiene varias opciones de repesca con el argentino: en 2025 podría traerlo pagando 9 millones de euros, en 2026 una suma de 10 millones, mientras que en 2027 por 11 millones de la moneda europea. Desde el "Merengue" aún no hicieron pública su intención o interés de contar con él, aunque existe la chance de que finalmente cuenten con él para el certamen en el que en la fase de grupos se medirán contra el Al-Hilal de Arabia Saudita, el Pachuca de México y el Red Bull Salzburgo de Austria.Los números de Nico Paz con la camiseta del Como de Italia