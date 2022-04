El comentario de Garnacho que no cayó bien en la Selección Argentina: "El mejor"

Alejandro Garnacho, una de las jóvenes promesas argentinas, lanzó un polémico comentario que cayó bastante mal en la Selección Argentina. El futbolista del Manchester United estuvo en el banco de suplentes en la victoria por 3 a 2 ante el Norwich City por la Premier League. En dicho encuentro, Cristiano Ronaldo fue la gran figura convirtiendo tres goles y llevándose la pelota, como es habitual luego de un hat-trick.

Sin embargo, CR7 no la llevó a sus vitrinas para tenerla de recuerdo, sino que se la regaló al jugador argentino que todavía no debutó ni en la "Albiceleste" ni en los "Diablos Rojos". Esto llamó la atención, ya que el portugués no suele mostrarse de esa manera. Pero, el agradecimiento de Garnacho, teniendo en cuenta que compartió plantel con Lionel Messi en Eliminatorias fue aún más alarmante.

"El mejor de todos los tiempos", escribió el joven futbolista del United en su cuenta de Instagram, con una foto en la que Cristiano le dio la pelota en la mano. La publicación superó los 190.000 likes y los 10.000 comentarios y uno de ellos fue el más llamativo. Sergio Agüero le respondió: "Porque todavía no jugaste con el mejor pa @LeoMessi". Garnacho, minutos después no dudó en fijar lo que dijo el "Kun" para que quede primero.

Claro que, siendo la "Pulga" la gran estrella a nivel mundial, parece que el comentario no cayó nada bien en la "Scaloneta". Ahora dependerá de Lionel Scaloni convocar o no al futbolista del Manchester que de a poco va ganando terreno para jugar como titular. Al elenco inglés todavía le quedan cinco fechas por delante, en las que buscará la clasificación a uno de los tres torneos continentales que tiene la UEFA.

La polémica reacción de Cristiano Ronaldo con un hincha

Cristiano Ronaldo tuvo una muy mala reacción contra un hincha tras la derrota 1 a 0 del Manchester United ante el Everton por la fecha 32 de la Premier League de Inglaterra. Los "Diablos Rojos" tenían una importante posibilidad de meterse en los puestos de clasificación a las copas pero no lo lograron. Para colmo, CR7 protagonizó un hecho lamentable, el video del momento no tardó en viralizarse y desde el club investigan lo sucedido.

Una vez finalizado el encuentro ante el Everton, CR7 salió del campo de juego muy enojado y la víctima fue un fanático del conjunto local. La bronca acumulada por un golpe contra un rival que lo lastimó, más la derrota fueron los detonantes para que el astro luso encaró al fanático y le dio un manotazo a su celular. Esto provocó que el móvil vaya al piso y Cristiano quedó marcado como el responsable del hecho.