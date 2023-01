El agradecimiento de Messi y su foco en el futuro: "Cumpliendo los objetivos"

El mejor jugador del mundo les dejó un mensaje a sus compañeros del PSG y aclaró que irá por más en el club.

Lionel Messi dejó un mensaje de agradecimiento este miércoles a sus compañeros del París Saint Germain en redes sociales luego de haber sido recibido con honores por la consagración del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Además dejó en claro que ya tiene su cabeza puesta en los objetivos del 2023 que se le vienen con el club de la capital francesa.

El capitán del seleccionado argentino se reincorporó a los entrenamientos del PSG luego de algunos días de descanso en Rosario junto a su familia y amigos. Si bien no estuvo presente en la derrota del pasado domingo ante Lens por la Ligue 1, el mejor jugador del mundo podría regresar el viernes 6 ante el Chateuroux y avisó que quiere seguir "cumpliendo objetivos".

El mensaje de Lionel Messi a sus compañeros del PSG

El rosarino fue recibido por el plantel en el entrenamiento matutino a través del pasillo que se le hace a los campeones y agradeció el gesto que tuvieron para con él. "Muchas gracias a mis compañeros y a todas las personas del club por el recibimiento que me dieron. Ya estamos de regreso y con muchas ganas de seguir cumpliendo los objetivos de esta temporada, ahora con el @psg", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen suya sosteniendo el premio entregado por la institución francesa.

Si bien hace poco más de dos semanas que no disputa un partido oficial, durante sus vacaciones en Argentina realizó algunos trabajos físicos para no perder la forma y podría ser parte del 11 titular el próximo viernes, si es que el entrenador, Cristophe Galtier, no le da más días de descanso.

La curiosa reacción del hermano de Mbappé en el regreso de Lionel Messi al PSG

Ethan Mbappé, hermano de Kylian, fue tendencia durante la mañana del miércoles 4 de enero de 2023 en la Argentina. El joven, que también juega en PSG, tuvo una curiosa reacción al pasillo de bienvenida que le organizó el club a Lionel Messi después de haber sido campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, en la final justamente frente a Francia.

Mientras el delantero rosarino de 35 años era aplaudido por sus compañeros en el recibimiento especial que le preparó París Saint-Germain en su vuelta al club tras la Copa del Mundo, era todo sonrisas y alegría... Menos para Ethan Mbappé. La mala cara que puso el futbolista de 16 años mientras miraba fijamente a "La Pulga" provocó los memes, las cargadas y todo tipo de burlas por parte de los fanáticos albicelestes, sobre todo en Twitter.

El hermano de Kylian, con quien tiene una gran relación y se ve día a día en los entrenamientos, vivió el Mundial de Qatar 2022 a pleno. Fue a los estadios a ver casi todos los partidos de "Les Bleus", sufrió, disfrutó y gritó con todo los tres goles de "Kiki" en la final contra Argentina. De hecho, las cámaras de televisión de la transmisión oficial lo registraron en plena celebración luego del 3-3 de penal sobre el cierre de la prórroga. El mediocampista de 16 años tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio de 2024. Sin embargo, al parecer no tuvo una gran jornada con el retorno de Lionel.