Dibu Martínez se emocionó hasta las lágrimas: "Sigan su sueño"

El video de "Dibu" Martínez emocionado hasta las lágrimas tras un reconocimiento que le hicieron. "Sigan su sueño", les aconsejó el arquero de la Selección Argentina a algunos nenes presentes.

El arquero de la Selección Argentina de fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez, se emocionó hasta las lágrimas. Mientras lo reconocían en su ciudad natal, el jugador se quebró y rompió en llanto cuando algunos nenes se le acercaron para demostrarle la admiración hacia él de diferentes maneras.

El portero de 29 años fue distinguido como “deportista insigne de Mar del Plata” por el Concejo Deliberante en "La Feliz", donde se encuentra desde hace algunos días de vacaciones en la previa a una nueva temporada de la Premier League y de cara al Mundial de Qatar 2022. Allí fue cuando ocurrió algo que lo movilizó muchísimo.

Dibu Martínez se emocionó y lloró en Mar del Plata

En el evento, el arquero titular de la Selección Argentina se refirió al esfuerzo que hizo desde pequeño para ser profesional, a los objetivos para la Copa del Mundo que se avecina y a los rasgos de la personalidad que lo llevaron a la elite del deporte. Si bien el ex Independiente comenzó tranquilo, de a poco se fue emocionando.

El acto de entrega del reconocimiento del Concejo Deliberante a "Dibu" Martínez se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Islas Malvinas y contó con la presencia de chicos integrantes de los clubes locales General Urquiza, Talleres y San Isidro, por donde pasó en sus inicios en la ciudad. Tras la entrega de la distinción, fueron ellos los encargados de realizarle un puñado de preguntas.

Al comienzo, el ex Arsenal de Inglaterra resaltó: “Algo que tengo yo es que soy muy fuerte mentalmente, voy a preparar mi cuerpo al máximo para ser el mejor arquero del Mundial”. Además, remarcó que “recién terminó una temporada y ya empieza una nueva en tres semanas”. Y admitió: “Uno ya empieza a pensar que va a jugar un Mundial en cuatro o cinco meses y la verdad es que las ansias empiezan cada vez más“.

Cuando le consultaron acerca de cómo vivió la antesala al debut con Argentina, "Dibu" Martínez recordó que estaba “nervioso antes del partido porque, como recién decían, no había muchos marplatenses jugando en la Selección". Igualmente, aclaró que ello "no es una presión, es algo lindo de llevar encima”. “Una vez que empieza el partido es como si jugara en Talleres, en Urquiza o en San Isidro. No me importa nada, sólo pienso en ganar el partido”, enfatizó.

La emoción del Dibu Martínez con los nenes en Mar del Plata.

"Gracias a todo el Concejo y a mi familia por estar acá. Me fui de muy chico, los chicos de allá atrás con los buzos de los arqueros me hacen acordar a mí, que me gustaba usar la del ´Pato´ (Ubaldo Fillol) o la de algún arquero como un ejemplo", se descargó el ex Getafe de España. "Hoy en día, ver las camisetas de los chicos te hace acordar a muchos años atrás y es un orgullo para mí", insistió.

Martínez observó a un niño con una pancarta que decía: "Dibu, soy arquero como vos. Te amo". Por lo tanto, con el micrófono entre sus manos, le hizo un pedido en vivo: "Allá veía a un arquerito que decía ´quiero ser como Dibu´, no sé dónde está. ¿Dónde está el chiquitín que estaba ahí? Vení, vení, que venga el primero que tenga el cartelito".

Luego de algunas lágrimas y de la ovación generalizada de los que estaban en el Polideportivo, el protagonista completó: "Bueno, eh... Sólo decirles que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo del barrio con mi hermano... Me emociono. Sigan su sueño, sigan creciendo, que vamos a llevar a Mar del Plata siempre lejos".