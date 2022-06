Dibu Martínez o Agustín Rossi: ¿quién es mejor en los penales?

La estadística detallada de Dibu Martínez y de Agustín Rossi en los penales. La comparación entre el arquero de la Selección Argentina y el de Boca.

La gran cantidad de penales atajados por Agustín Rossi en Boca llevó a que malgunos en el ambiente del fútbol lo pidan para el Mundial de Qatar 2022 como el tercer arquero de la Selección Argentina. En la Copa del Mundo, una definición desde los doce pasos puede resultar determinante para avanzar a la siguiente instancia o para quedar eliminado.

Si bien Emiliano "Dibu" Martínez es el titular, el del "Xeneize" quizás podría reemplazarlo en el caso de ir a la tanda de remates desde los once metros. Por lo tanto, a la hora de observar las estadísticas de cada uno, vale la pena repasar los disparos que tuvieron que afrontar en los últimos tiempos para poder determinar cuál se destaca más en este aspecto del juego.

Con Martínez y Franco Armani casi seguros en la lista de Lionel Scaloni, tal vez al portero de Boca le alcance con esta especialidad para ser el tercero en su puesto, en plena lucha con Gerónimo Rulli, Juan Musso, Agustín Marchesín y hasta Esteban Andrada.

A la hora de observar las estadísticas de ambos en este ítem en los últimos tiempos, se confirma que el que más destaca en este aspecto es Rossi, aunque no por tanta diferencia. Si se toman en cuenta solamente los remates en los 90 minutos, el de Aston Villa atajó 7 de 31 (un 22.6% de efectividad) y el de Boca, 6 de 20 (un 30% de eficacia). El detalle no menor es que el ex Independiente contuvo uno de los dos que le ejecutaron en la Selección Argentina mayor y el otro fue desviado.

En tanto, una cuestión aparte es la de aquellos disparos en la tanda de penales, que son aún más determinantes que los del tiempo regular. En este aspecto, a "Dibu" Martínez le patearon 8 en "La Albiceleste" (incluida su etapa en las juveniles) y apenas 3 de ellos terminaron en goles: contuvo 4 (un 50%) y el restante fue desviado. Además, a nivel clubes, de los últimos 9 que le patearon sólo le anotaron 3.

En total en Boca, Rossi atajó 13 penales de los 44 que le ejecutaron. El ex Defensa y Justicia y Estudiantes paró 6 de 20 en los 90´ y el resto (7 de 24, un 29.17%) fueron en las series eliminatorias. Si bien los números no son garantía de algo positivo, la realidad indica que la disputa entre ambos protagonistas es muy pareja en líneas generales.