Dibu Martínez arrancó con todo: la impactante atajada en Aston Villa vs. PSG

Emiliano "Dibu" Martínez no se achicó por los abucheos de los franceses y tuvo una tremenda acción en PSG vs Aston Villa, por Champions League.

En el encuentro entre París Saint Germain y Aston Villa, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Emiliano "Dibu" Martínez impactó rápidamente con una atajada espectacular. El arquero de la Selección Argentina, que fue recibido de manera hostil por el público francés, mostró su personalidad y por qué es uno de los mejores del mundo en su puesto.

A los 7 minutos, cuando el partido se estaba armando en el Parque de los Príncipes de París, el conjunto de Luis Enrique acorraló a los de Birmingham y tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador. Después de una buena jugada de Khvicha Kvaratskhelia dentro del área, el balón derivó en Ousmane Dembélé y, tras controlar, sacó un tremendo zurdazo, que "Dibu" Martínez envió al córner a puro reflejo.

Cabe recordar que, en la previa del partido, el arquero tomó una decisión que fue recibida como una provocación por parte de los hinchas galos. Al igual que pasa como cuando juega con el seleccionado argentino, ahora lo hizo para su club: el marplatense se pintó la bandera de Argentina en el pelo, de la misma manera que hzo en la final de la Copa del Mundo, algo que fue interpretado de mala manera en Francia.

Además, como también sucedió en 2023 cuando había enfrentado a Lille, el arquero de 32 años fue apuntado por medios de comunicación. En este caso, el portal So Foot compartió un artículo firmado por Pierre Boisson y Georges Quirino-Chaves en el que liquidaron al arquero de la Selección Argentina. De hecho, la nota en cuestión es de hace dos años atrás cuando el guardameta pisó suelo francés por primera vez después de la final del mundo que ganó el equipo de Lionel Scaloni con el ex Independiente como figura en los penales.

"Emiliano Martínez, el portero que amamos odiar", fueron las palabras que eligieron para darle título a la publicación y agregaron en la bajada: "Antes del Mundial 2022 era un desconocido. Luego disgustó a Francia, avergonzó al resto del mundo con sus celebraciones y provocó un baby boom en Argentina. En el espacio de una competición, se convirtió en un bastardo para algunos, un héroe para otros. ¿Prueba de genialidad? Después de Les Bleus y LOSC, es el turno de PSG de enfrentarse a Dibu".

Con la última frase hicieron referencia al Lille, club contra el que jugó en 2023 por los cuartos de final de la Conference League y al que eliminó también por la vía de los penales nuevamente con "Dibu" como figura. Esta vez el desafío será aún más importante contra el Paris Saint Germain, pero los de Unai Emery no pierden la esperanza de ganar y meterse en semifinales. En caso de que lo logren, su rival saldrá del cruce Real Madrid vs. Arsenal, mientras que del otro lado del cuadro se llevarán a cabo los duelos Inter de Milán vs. Bayern Munich y Barcelona vs. Borussia Dortmund.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa