Di María habló del cruce entre Dibu Martínez y Yerry Mina en la Copa América: "Le tenía bronca"

Ángel Di María se refirió al momento en el que Emiliano "Dibu" Martínez descargó su bronca con Yerry Mina en la definición por penales de las semis en la Copa América.

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias, Ángel Di María dialogó con el periodista Matías Pelliccioni en una entrevista para el ciclo "Líbero vs.". El jugador del PSG contó lo sucedido en la previa del "mirá como te como", del "Dibu" Emiliano Martínez en la Copa América. La frase del arquero quedó como un ícono del trofeo que alzó la "Scaloneta" y el "Fideo" dio todos los detalles.

Ante la pregunta del periodista: "Contra Colombia pensaste, ¿Qué loquito está nuestro arquero?", el jugador respondió: "Lo querés meter con pelota y todo. Antes de patear los penales, cuando nos quedamos los 11 que estábamos en cancha, él se acercó y nos dijo 'muchachos, ustedes métanla y quédense tranquilos que yo una voy a agarrar'. Y ya te da la confianza, porque si lo está diciendo lo va a hacer", afirmó.

Pasando al momento de los penales y el cruce directo entre el arquero del Aston Villa y Yerry Mina contó: "Cuando se les ponía a hablar a los jugadores mucha gente decía que estaba mal lo que hacía, que no se qué que no se cuanto, y en ningún lado dice que no podés hablar", y amplió: "El tenía esa bronca por dentro por ejemplo con Mina cuando lo lesiona en Colombia que le salta cuando tenía la pelota y lo va a chocar a propósito".

Por último agregó y justificó al portero autor de la ya famosa frase: "Justo pasa esto que vas a penales que sabes que si te hace el gol se pone a bailar y creo que lo que hizo estuvo espectacular. Porque después respetó a los que no tenía problema y nunca pasó nada. Estuvo callado y con los que el tenía esa pica les terminó ganando", culminó.

El palazo a Jorge Sampaoli

En la misma entrevista, el jugador del Paris Saint Germain cargó contra el extécnico de la Selección Argentina: "Es una persona muy rara, empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece. No había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último mundial de "Masche" y se terminó yendo de la peor manera".

Y agregó: "Me dijo cosas que después no eran así, me decía que era Leo, yo y el resto. Cada vez que me venía a ver a París me trataba como si fuese uno de los mejores"