De Paul se transformó en tendencia con Messi por un pícaro motivo: "Celos"

Rodrigo De Paul fue en tendencia en Twitter por un insólito motivo relacionado a Lionel Messi y la relación de ambos en la Selección. El volante del Atlético de Madrid de España se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo comandado por Lionel Scaloni que ganó la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, donde siempre se asoció bien con la "Pulga". Más allá de lo futbolístico, los une una gran amistad y en las redes lo tienen más que claro.

El futbolista italiano Marco Verratti es uno de los principales candidatos a dejar el PSG una vez que finalice la temporada en Francia, pero sueña con seguir jugando al lado del mejor del planeta porque también los une un fuerte lazo. Según la prensa francesa, el mediocampista quiere irse del elenco parisino luego de que los Ultras canten contra él y sus compañeros, pero no quiere despegarse del campeón del mundo. Por este motivo, la noticia provocó que miles de internautas se acuerden del novio de Tini Stoessel y sus "sentimientos" por Lionel.

Rodrigo De Paul, tendencia en las redes sociales por Lionel Messi y Marco Verratti

La revelación del presidente del Barcelona sobre Messi que ilusiona a todos

En medio de los festejos del Barcelona por el título de la Liga de España, el presidente del club culé, Joan Laporta, lanzó una gran noticia para el mundo futbolístico de esa ciudad. El mandatario del conjunto catalán informó que tuvo una comunicación con Lionel Messi y añadió que, posiblemente, pueda estar en la próxima temporada. Claro que, todo dependerá de lo que suceda en el mercado de pases venidero.

"El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie", dijo Laporta en una charla con TV3 después de la conquista del campeonato. Por otro lado, agregó: "He hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barcelona. Haremos todo para traerlo”.