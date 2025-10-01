La relación entre el futbolista y la diseñadora se afianzó tras el Mundial de Qatar 2022, cuando decidieron comenzar una nueva etapa juntos

La vida personal de Alexis Mac Allister ha despertado gran interés desde que el futbolista de la Selección Argentina inició una relación con Ailen Cova, con quien hoy forma una familia. El vínculo entre ambos generó repercusiones, pero también mostró un costado íntimo y familiar que trasciende lo deportivo. Los hijos de Alexis Mac Allister ya forman parte central de esta etapa en su vida.

La llegada de Alaia, la primera hija de la pareja

El 22 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en la vida del mediocampista argentino y su pareja. Ese día nació Alaia, la primera hija de la pareja, tras un extenso trabajo de parto que duró 18 horas. Tanto Alexis como Ailén compartieron la emoción y la alegría de este momento, que quedó reflejado en los mensajes de agradecimiento y amor que él dedicó públicamente a la madre de su hija.

La llegada de Alaia se convirtió en el inicio de una nueva etapa para ambos, marcada por la ternura y la construcción de un proyecto familiar en Inglaterra, donde actualmente residen.

La historia de amor entre Alexis Mac Allister y Ailen Cova

El vínculo entre Alexis Mac Allister y Ailen Cova comenzó a ganar visibilidad luego del Mundial de Qatar 2022. Tras consagrarse campeón, el futbolista decidió poner fin a su relación de cinco años con Camila Mayan, lo que generó críticas y rumores en el entorno mediático.

Pese a las versiones, el amor con Cova se consolidó rápidamente. Se conocían desde la adolescencia y, según trascendió, ella le habría confesado sus sentimientos años atrás. En poco tiempo decidieron mudarse juntos a Inglaterra, donde la pareja inició una convivencia que resultó clave para afianzar su relación.

Quién es Ailen Cova

Más allá de su relación con el jugador, Ailen Cova desarrolló un camino profesional propio. Es licenciada en diseño de indumentaria y textil, título que obtuvo en junio de 2022. A comienzos de 2023 se instaló en Inglaterra, país en el que se siente cómoda y desde donde acompaña la carrera de Mac Allister.

La diseñadora ha compartido en redes sociales distintos momentos de su vida en pareja, siempre en un tono discreto, sin perder de vista su desarrollo profesional en el mundo de la moda.

La familia Mac Allister-Cova atraviesa uno de sus momentos más felices, marcada por la llegada de su primera hija

La familia de Alexis Mac Allister hoy

Actualmente, la pareja atraviesa uno de los momentos más felices de su vida con la llegada de su primera hija. Alaia es la única en la lista de los hijos de Alexis Mac Allister, quien se mostró profundamente conmovido por la experiencia de la paternidad.

La familia se encuentra instalada en Inglaterra, donde el futbolista continúa su carrera profesional en el fútbol europeo, mientras que Cova mantiene su vocación ligada al diseño. El nacimiento de su hija los consolidó como familia, fortaleciendo el vínculo que comenzó años atrás.

Un presente marcado por el amor y la estabilidad

Más allá de las polémicas iniciales que acompañaron el inicio de la relación, el presente de Alexis Mac Allister y Ailen Cova está atravesado por la estabilidad y la felicidad. La llegada de Alaia no solo representa la primera experiencia de ambos como padres, sino también el comienzo de un proyecto de vida en común que hoy los tiene como protagonistas en el plano personal y familiar.