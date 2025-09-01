Chau Messi de la Selección Argentina: cuántos jugó Lionel Messi en el estadio Monumental

Cuantos partidos jugó Messi en el estadio Monumental

El Monumental se prepara para vivir una jornada histórica el próximo 4 de septiembre, en lo que podría ser el último partido de Lionel Messi oficial como local por Eliminatorias, cerrando así un ciclo que comenzó cuando tenía apenas 18 años. La despedida del capitán en su casa promete emociones únicas para una hinchada que lo vio crecer y conquistar todo con la Albiceleste.

El capitán de la Selección Argentina escribió una historia única en el estadio de Núñez a lo largo de su carrera. Desde su debut adolescente hasta sus últimas presentaciones como campeón del mundo, el rosarino acumuló una serie impresionante de actuaciones en casa. Así, el próximo encuentro ante Venezuela podría marcar el final de una era dorada.

Messi disputó exactamente 27 partidos oficiales con la Selección Argentina en el Monumental, con un rendimiento extraordinario que refleja su jerarquía mundial. El capitán albiceleste registró 21 victorias y 6 empates, manteniendo un récord perfecto sin derrotas como local en Núñez. En esos encuentros anotó 17 goles y brindó 11 asistencias, con un promedio de 0,62 tantos por partido. Sus actuaciones en el estadio de River fueron determinantes para que Argentina mantuviera una fortaleza inquebrantable en las Eliminatorias y competencias internacionales.

La historia de Messi en el Monumental comenzó el 9 de octubre de 2005, cuando tenía apenas 18 años y Argentina venció 2-0 a Perú. Su primer gol llegaría tres años después, en un clásico ante Uruguay donde marcó de cabeza asistido por Riquelme. Entre sus actuaciones más memorables se destacan el triplete ante Bolivia en septiembre de 2021, cuando superó a Pelé como máximo goleador sudamericano, y la celebración con la Copa del Mundo en marzo de 2023. El estadio fue testigo de momentos únicos como la goleada 4-0 a Ecuador en 2012 y el emotivo regreso post pandemia con público.

El próximo 4 de septiembre, Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental en lo que podría ser el último partido oficial de Messi como local por Eliminatorias. El propio capitán confirmó esta situación tras el triunfo de Inter Miami en la Leagues Cup, expresando que será "muy especial" porque toda su familia lo acompañará. Con 38 años y después de conquistar todo con la Selección, el rosarino se prepara para una posible despedida histórica en el estadio que lo vio brillar durante dos décadas. El encuentro tendrá un valor simbólico que trasciende el resultado deportivo.

El legado de Messi en el Monumental quedará grabado para siempre en la memoria del fútbol argentino. Sus 27 partidos representan casi dos décadas de emociones compartidas con una hinchada que lo vio crecer desde adolescente hasta convertirse en el máximo referente de la Selección. El estadio de River se transformó en el escenario perfecto para sus mejores actuaciones, desde los primeros pasos hasta la consagración mundial. Independientemente de lo que suceda en septiembre, el Monumental será siempre la casa donde Messi escribió las páginas más brillantes de su carrera con la Albiceleste.

