Lanzan campaña contra las violencias de género en clubes deportivos

Es una iniciativa de la Secretaría de Deportes de la Nación y tendrá 10 días de actividades por la no violencia contra la mujer.

La Secretaría de Deportes de la Nación lanzó la campaña 25N "Construir Clubes en igualdad" contra las violencias de género en clubes deportivos de todo el país en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo es visibilizar las diversas formas de expresión de las violencias en el ámbito deportivo y lograr transformar el deporte en un espacio libre de discriminación, justo y seguro.

La campaña busca concientizar a través de los clubes sobre los distintos actos de violencia de género, como los comentarios despectivos sobre los cuerpos, burlas, invitaciones e insinuaciones de carácter sexual y expresiones sexistas que menosprecian a las mujeres. Todas estas acciones profundizan las desigualdades. “Para transformar el deporte en un espacio libre de discriminación, justo y seguro, es imprescindible que todas las personas trabajemos en la desnaturalización de las prácticas que constituyen violencias”, afirmó la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo.

25N "Construir Clubes en igualdad" tendrá 16 días de actividades y va a recorrer clubes de todo el país junto a la Red Federal de Género y Deporte. "Trabajamos con referentas de todas las provincias y federaciones para llegar a cada rincón con una propuesta que apunta fuertemente a la prevención” explicó Guillermina Gordoa la Directora Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes.

Mujeres y personas LGBTQI+ viven a diario distintos tipos de violencias por motivos de género en Argentina y el mundo. Los ámbitos deportivos no son la excepción por eso los 16 días de activismo por la no violencia harán foco en identificar casos concretos de acoso y abuso de poder. La idea es no naturalizar determinas situaciones alrededor de la práctica deportiva como las correcciones groseras con insultos que no son estilos de entrenamiento sino violencia verbal. Lo mismo las expresiones reiteradas de naturaleza sexual acerca de las características corporales de las deportistas que no son una broma sino violencia simbólica y acoso. Por su parte los comentarios agresivos acerca de las características corporales de las deportistas que deterioran su autoestima representan casos de violencia psicológica.

Bajo hashtag #NoEsNormalEsViolencia la campaña forma parte de una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas por el fin de las violencias de género llamada Iniciativa Spotlight y cuenta con diferentes propuestas gráficas auto imprimibles de fácil instalación en diferentes espacios de los clubes como baños, buffet y canchas. También se realizaron spots radiales y piezas para redes sociales.