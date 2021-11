Fútbol Femenino: la cultura del silencio y los abusos en la NWSL de Estados Unidos

Ante un nuevo, caso, jugadoras de la máxima división del fútbol femenino estadounidense deciden alzar la voz y realizar demandas para terminar con los maltratos y abusos.

Las denuncias de abuso en la National Women's Soccer League (NWSL) parecen ser, lamentablemente, moneda corriente. En esta ocasión, por abuso emocional y verbal, quien está bajo la lupa es el director técnico Rory Dames -ex entrenador del Chicago Red Stars-. Este fue señalado y denunciado por diferentes figuras de la liga estadounidense, razón por la que debió dar un paso al costado en su cargo durante el pasado lunes antes de que el The Washington Post lanzara la publicación con información sobre el tema.

Como ocurrió en relaciones anteriores, y tal vez lo que más llama la atención porque habla de los repetidos encubrimientos dentro de la división, es que no se trata de un caso aislado. Meses atrás, hizo un fuerte ruido lo ocurrido con el DT Paul Raily y con otros técnicos; pero todos ellos tienen una cosa -especialmente preocupante- en común: tanto la NWSL como la US Soccer ignoraron en repetidas ocasiones las denuncias realizadas y no le brindaron el apoyo necesario a las profesionales.

El nuevo apuntado por las jugadoras: Rory Dames

La investigación -repleta de entrevistas y registros confidenciales- llevada adelante por el reconocido medio de Washington expresa explícitamente que distintas jugadoras sufrieron abuso verbal y emocional por parte del entrenador. Controlaba, reprendía y humillaba a sus dirigidas, rompiendo los límites del vínculo tan característico entre jugadora-técnico. En primer momento, se acudió a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que supervisaba a la NWSL en ese momento y la apoyaba financieramente pero esto fue ignorado a tal punto que Dames se convirtió en el DT más antiguo de la liga.

Una de las principales figuras de la Selección Femenina de Estados Unidos y nacida en el Chicago Red Stars, Christen Press, fue una de las tantas que denunció los hechos en cuestión. Si bien ahora su palabra tomó más fuerza, había alzado la voz también en 2014 -frente al presidente de la U.S. Soccer, manifestando que creaba un "ambiente tóxico" para el equipo- y en 2017 -hubo una denuncia formal pero no se tomó ninguna medida real-.

En la nota del Washington Post señala que el DT no guarda distancias, manipula futbolistas y mostró conductas inapropiadas -como enviar mensajes fuera de horario, invitarlas a almorzar o cenar individualmente-. ¿La respuesta? Que se callara, "que todo estaba bien". A causa de esto, más de cinco jugadoras lo acusaron y hasta pidieron ser transferidas de equipo por la incomodidad que les generó. Por su parte, el propietario del equipo, Arhmin Whisler, nunca respondió ante las acusaciones.

Luego de que The Post diera a conocer toda esta información, la vocera del equipo, Natalie Bauer Luce, emitió un comunicado dejado en claro que se revisarían las denuncias con el objetivo de mantener la "salud y seguridad de las jugadoras y la cultura del trabajo en equipo". Horas más tarde, se anunció su renuncia. ¿La razón de Dames? De ahora en más busca enfocar su atención "en mi familia y en futuro proyectos". Es decir, ninguna alusión con respecto a las fuertes denuncias que lo tienen como principal protagonista.

Las fuertes críticas a la U.S. Soccer

Cabe destacar que Dames es el quinto entrenador de la NWSL acusado por mala conducta durante el 2021, algo que deja a la vista que la cultura del machismo y la desigualdad de género se mantienen vigentes en todo el mundo. Ante esto, en repetidas ocasiones, las jugadoras criticaron a los dirigentes y a quienes comandan la Liga por no protegerlas ni escucharlas ante los abusos. Incluso, a causa de esto, la comisionada Lisa Baird tuvo que renunciar a causa de denuncias por desestimar los pedidos de profesionales para reabrir una investigación contra Riley -acusado por conductas sexuales inapropiadas-. Es importante remarcar que la crítica no solo recae en la NWSL sino también en la U.S. Soccer, que forman parte de la "cultura del silencio" frente a estos hechos.

La U.S. Soccer es la encargada de supervisar las distintas divisiones del deporte en Estados Unidos y por eso las profesionales atacaron duramente su accionar en la investigación debido a que no dieron ninguna respuesta real mientras que también negaron que las denuncias sean reales porque las conductas parecían estar "aceptadas" puertas adentro. "Para tantas mujeres en esta liga, pensás que no vales nada. Y si te levantas y dicen lo que crees que está bien o mal, a nadie le importa", disparó Press.

"La Federación de Fútbol de Estados Unidos debe proporcionar mecanismos seguros y responsables para que los jugadores denuncien el acoso y el abuso, sin represalias y, si es necesario, tomar las medidas necesarias para exigir cuentas a cualquiera que no cumpla con los estándares adecuados", denunció Molly Levinson, quien representa a las jugadoras del seleccionado nacional en su demanda contra la U.S. Soccer por desigualdad salarial. Siguiendo la misma línea de algunas jugadoras, señaló que fracasaron en todas ellas.

Hilo con más detalles:

Así lo repudiaron exjugadoras del club:

Paul Riley, el gran apuntado en la NWSL

Hace varios meses, se suspendió la fecha de la National Women Soccer League (NWSL) ante la gran crisis interna que generó un escándalo sexual denunciado por jugadoras al medio The Athletic tras acusar de acoso sexual a Paul Riley -en ese momento técnico del North Carolina Courage-. Dos de las que dieron su nombre y son conocidas en la disciplina son Sinead Farrelly y Meleana Shim (ambas coincidieron con él en Portland Thorns, durante el 2015). Según las denuncias, fueron forzadas a tener relaciones sexuales con el técnico o besarse entre ellas en el domicilio de él.

Quienes también se hicieron eco de la situación fueron las figuras de la Selección de Estados Unidos, Alex Morgan y Megan Rapinoe desde sus redes sociales. Mientras que la directiva de la Liga, en aquel momento, Lisa Baird, expresó: "Esta semana, y gran parte de esta temporada, ha sido increíblemente traumática para nuestros jugadoras y el personal, y asumo toda la responsabilidad por el papel que he desempeñado. Lamento mucho el dolor que sienten tantos. Reconociendo ese trauma, hemos decidido no salir al campo este fin de semana para darles a todos un espacio para reflexionar". Tiempo después fue despedida del puesto. Cabe destacar que en octubre, distintos equipos forzaron un paro durante los diversos partidos para agarrarse de los brazos en el centro del campo, en forma de protesta, buscando dejar en claro que no estarán más en silencio.

Esto último se debe a que, jugadoras como Morgan, señalaron en sus redes sociales -con pruebas fehacientes- que tanto la Liga como Baird estaban al tanto de la situación y decidieron ignorarlas. Por su parte, el acusado Riley (58 años) negó todo aunque fue despedido de su club a principios de octubre pasado. En diálogo con el mismo medio, defendió su inocencia y dijo que las acusaciones eran "completamente falsas". Tanto las autoridades de la liga estadounidense, como organismos privados, la Asociación de Jugadoras de la National Women's Soccer League (NWSLPA) y la FIFA se hacen cargo de las diversas investigaciones.

La directora ejecutiva interina de la máxima división del fútbol profesional femenino en el país, Marla Messing, dijo a fines de octubre pasado que la liga aceptó, en principio, satisfacer las ocho demandas exigidas por la NWSLPA. Entre ellas se destacan: que el personal de la liga voluntariamente participe en la investigación de la unión de la conducta sexual inapropiada y una transparencia total por parte de la liga en las demás investigaciones en curso. "La meta de la NWSL es ser la mejor liga de fútbol femenil en el mundo; debemos erradicar estos problemas, y este comportamiento para que estemos en una posición de conseguir esta meta", afirmó la directora. Por el momento, las fallas están a la vista y se mantienen más latentes que nunca.

En Argentina, se repite el patrón

En el fútbol femenino de nuestro país, estas situaciones no son desconocidas. En mayo de este año, distintas futbolistas -algunas de la Selección Argentina- elevaron una denuncia a la Comisión de Ética de la FIFA mostrando su preocupación y llamando a la acción por maltrato a menores de edad e inconducta sexual, durante ya varios años, por parte de un entrenador que trabajaba en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, la misma persona, utilizando su posición de poder, fue acusado de intimidar y acosar sexualmente a diversas adolescentes, algunas menores de 14 años. Asistidas por FIFPRO (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), se solicitó el accionar de la FIFA que todavía no se expresó ni tuvo importantes medidas para proteger a las niñas. AFA, quien dijo ponerse a disposición, tampoco volvió a referirse al tema.

Así como ocurre en las más importantes divisiones y también a nivel selecciones, se observó un caso del mismo estilo en Deportivo Español donde Carlos Torres -ahora ex DT de la Reserva- fue denunciado por presunto abuso sexual contra una menor de 14 años. Tras la detención, la causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal". Así como ocurre en Buenos Aires, también se conocieron casos en la Liga de Reconquista y en distintos lugares del Interior.