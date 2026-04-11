São Paulo vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana

São Paulo recibirá a O'Higgins, en el marco de la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana, el próximo martes 14 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Morumbí.
Así llegan São Paulo y O'Higgins
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
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Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
São Paulo viene de vencer a Boston River con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Sudamericana
O'Higgins viene de derrotar a Millonarios con un marcador 2 a 0.
O'Higgins lidera el Grupo C con 3 puntos y 2 gol, mientras que São Paulo ocupa el segundo puesto de la tabla y suma apenas 3 unidades y 1 anotación.
Fechas y rivales de São Paulo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo C - Fecha 3: vs Millonarios: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 4: vs O'Higgins: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 5: vs Millonarios: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de O'Higgins en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo C - Fecha 3: vs Boston River: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 4: vs São Paulo: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario São Paulo y O'Higgins, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas