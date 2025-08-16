São Paulo vs At. Nacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

São Paulo y el Verde definirán el próximo martes 19 de agosto su pasaporte a Cuartos de Final de la Copa Libertadores, tras haber empatado 0 a 0 en el duelo de ida. El encuentro está programado para las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Morumbí.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y sellaron un empate en 0.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Maximiliano Ramírez fue designado para controlar el partido.
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)
- Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)
Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Nacional 0 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Bahia 1 vs At. Nacional 0 (24 de abril)
- Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: At. Nacional 1 vs Bahia 0 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Nacional 1 vs At. Nacional 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)
Horario São Paulo y At. Nacional, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas