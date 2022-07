Tinelli rompió el silencio meses después de renunciar en San Lorenzo: "Desgaste"

Marcelo Tinelli rompió el silencio meses después de su salida de la presidencia de San Lorenzo y dejó frases contundentes.

Marcelo Tinelli rompió el silencio meses después de su renuncia como presidente de San Lorenzo de Almagro. El conductor se refirió a lo que vivió como autoridad máxima del elenco de Boedo y no se guardó nada. Es que la institución está en plena crisis luego de su salida en abril y el equipo tampoco levanta cabeza en lo futbolístico, ya que se encuentra en el puesto 12 de la tabla de posiciones a siete puntos de los líderes.

Mientras tanto, el "Cabezón" se prepara para su regreso a la televisión, el cual se dará el lunes 25 de julio a las 22:30 y con un nuevo formato. Canta Conmigo Ahora tendrá lugar en la pantalla de El Trece. A su vez, Tinelli expresó sus sensaciones previas al comienzo del ciclo y no se olvidó de su paso por el "Ciclón" en una entrevista brindada días antes.

"Fue mucho desgaste ser presidente; ser vice es otra cosa. La dirigencia del fútbol me sacó de estar metido con la cabeza de lleno en el programa. No me arrepiento y no cierro las puertas de nada. De todo saco un balance positivo, aún habiendo pasado momentos difíciles como la elección en la AFA o todo el camino en San Lorenzo", aseguró Marcelo Tinelli en diálogo con Infobae y no descartó volver a la política.

Y agregó: "Me tomé licencia porque un día estaba grabando la apertura del programa y me empezaron a llegar un montón de mensajes. San Lorenzo había perdido con Huachipato por la Sudamericana y me puteaban, sufrí amenazas. San Lorenzo es mi vida, ser insultado por la gente me daba pena, no me enojaba pero me daba una tristeza enorme. No puede ser así, pero el fútbol es una ciencia exacta: del palo para adentro, sos genio; del palo para afuera sos chorro, corrupto y ladrón".

Marcelo Tinelli, contra las cuerdas: filtraron audios con gritos y maltratos en Canta Conmigo Ahora

A través del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Marina Calabró filtró qué fue lo que sucedió en las grabaciones del programa de Marcelo Tinelli. "Dios mío Lanata, no sabe lo que fue la jornada de grabación", indicó en primera instancia para luego proceder con los detalles. "En lo que tiene que ver con la dirección, mucho grito y mucho camarógrafo harto de escuchar los gritos del director", sostuvo.

Se trata de Fernando Rolom, y según lo relatado por Calabró, "hay audios circulando de cámaras y gente de técnica quejándose por los destratos". Además de la información brindada, dejó entrever su opinión en torno a este escándalo: "Yo entiendo que es el primer programa y estamos todos alterados, pero las formas por sobre todo. Hay que tratar bien a todo el mundo, las histerias son de la vieja televisión, no van más".