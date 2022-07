Marcelo Tinelli, contra las cuerdas: filtraron audios con gritos y maltratos en Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli acumula más tensiones de cara al debut de Canta Conmigo Ahora por El Trece. Los detalles.

El debut de Marcelo Tinelli en El Trece con su nuevo programa Canta Conmigo Ahora tiene algunos dolores de cabeza. Según la información brindada por Marina Calabró, la grabación de la primera emisión tuvo momentos de maltrato y gritos por parte del director a cargo de la puesta en escena.

El próximo lunes 25 de julio, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión argentina con un nuevo formato. Canta Conmigo Ahora tendrá lugar en la pantalla de El Trece, pero la previa de su debut contó con momentos de suma tensión protagonizados por su producción.

A través del programa Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, Marina Calabró filtró qué fue lo que sucedió. "Dios mío Lanata, no sabe lo que fue la jornada de grabación", indicó en primera instancia para luego proceder con los detalles. "En lo que tiene que ver con la dirección, mucho grito y mucho camarógrafo harto de escuchar los gritos del director", sostuvo.

Se trata de Fernando Rolom, y según lo relatado por Calabró, "hay audios circulando de cámaras y gente de técnica quejándose por los destratos". Además de la información brindada, dejó entrever su opinión en torno a este escándalo: "Yo entiendo que es el primer programa y estamos todos alterados, pero las formas por sobre todo. Hay que tratar bien a todo el mundo, las histerias son de la vieja televisión, no van más".

Por lo que contó, tras varios desfasajes y pedidos no concretados, Rolom explotó y apuntó principalmente contra los camarógrafos. "En un momento decidió grabar las 15 cámaras por separado para tener cubiertos todos los planos y hacer una suerte de edición en post producción", señaló al respecto del inconveniente que desató la pelea entre ambas partes.

Sumado a eso, Tinelli sufrió el desplante de un artista. Se trata de El Polaco, quien no asistió al piso de Canta Conmigo Ahora, situación que generó demoras dado que la jornada de grabación iba a ser de 18 a 21 y terminó pasadas las 23 horas. "Hay que tenerlo en cuenta porque en un panel de 100 puede haber imprevistos", agregó Calabró.

A pesar de los problemas en la antesala de la vuelta del "Cabezón" a El Trece, está todo listo para que el próximo lunes 25 de julio se de el comienzo del programa. El horario de inicio es a las 22.30 horas y el conductor manifestó sus sensaciones a través de sus redes sociales: "Se viene un programón".

El ultimátum de Adrián Suar a Marcelo Tinelli a días del debut

La cuenta regresiva para el estreno de Canta Conmigo Ahora ya empezó, pero parece que hay varias cuestiones por resolver antes de que inicie el programa. Precisamente, según reveló Jorge Rial, El Trece le habría dado una importante advertencia a Marcelo Tinelli previo al estreno y parece que el conductor deberá cumplir las exigencias a rajatabla si quiere continuar en pantalla chica.

En una de las últimas emisiones de Argenzuela, el nuevo programa que conduce por C5N, Rial reveló las internas entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli y aquellas exigencias que el reconocido animador deberá alcanzar. Al parecer, el canal no está dispuesto a resignar los números de rating obtenidos con El Hotel de los Famosos, motivo por el que Canta Conmigo Ahora tiene la complicada misión de marcar "si o sí" dos dígitos.

"Si arrancás mal en la tele, y lo digo también por experiencia propia, el día dura 45 horas, no 24. A mi me parece una injusticia porque es Marcelo Hugo Tinelli, el hombre más importante de nuestra televisión", empezó por reflexionar Rial frente a las cámaras. "Entonces que le den dos meses para cumplir la expectativa me parece mal", añadió.

En ese sentido, el periodista indagó en detalles: "Tinelli tiene 60 días para ser Tinelli". "Por más que sea el más grande de todos los tiempos, el dueño de los mayores éxitos de rating, está a prueba como estamos todos y todos los días. La televisión hoy es así", profundizó el conductor de C5N.