San Lorenzo vs Talleres de Córdoba por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo vs Talleres por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y formaciones

San Lorenzo buscará comenzar con el pie derecho el Torneo Clausura 2025 cuando visite a Talleres de Córdoba este viernes en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo que marcará el debut de ambos equipos en el segundo semestre del año. El Ciclón llega con Damián Ayude como nuevo director técnico tras la salida de Miguel Ángel Russo, mientras que la T tendrá su primera experiencia bajo la conducción de Carlos Tevez, quien asumió después de la sorpresiva renuncia de Diego Cocca a pocas horas del inicio del torneo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Talleres de Córdoba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Talleres de Córdoba?

El partido entre San Lorenzo y Talleres por la primera fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este viernes 11 de julio de 2025, a partir de las 20 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Andrés Gareano.

El conjunto de Boedo llega a este encuentro con Damián Ayude como nuevo director técnico, quien tomó las riendas del primer equipo tras la salida de Miguel Ángel Russo a Boca hace más de un mes. El ex entrenador de la Reserva azulgrana ya tuvo su bautismo de fuego dirigiendo al equipo en la victoria por penales ante Quilmes en los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro que sirvió como preparación para este debut en el Clausura.

San Lorenzo viene de realizar una buena preparación en Cardales y en Ciudad Deportiva, donde Ayude pudo trabajar con el plantel y definir su posible once titular. La principal novedad para este encuentro es el regreso de los zagueros titulares Jhohan Romaña y Gastón Hernández, quienes se habían perdido el cruce copero por molestias musculares pero ya entrenaron con normalidad y estarían disponibles para enfrentar a Talleres.

El Ciclón llega a este compromiso luego de un muy buen primer semestre de 2025, en el que alcanzó las semifinales del Torneo Apertura, instancia en la que cayó ante el campeón Platense. Sin embargo, el semestre terminó con un sabor agridulce por el escándalo de los dólares que involucró a su presidente Marcelo Moretti (ahora en licencia) y las salidas de figuras importantes como el español Iker Muniain, quien se retiró del fútbol profesional.

Por su parte, Talleres de Córdoba atraviesa un momento muy complicado después de un Torneo Apertura desastroso en el que terminó 14º en la Zona B con solo 13 puntos y último en su grupo de la Copa Libertadores. El único logro positivo del semestre fue el título en la Supercopa Internacional ante River, pero ni siquiera eso pudo mantener en el cargo al entonces director técnico Alexander Medina.

La situación se complicó aún más para la T cuando Diego Cocca, quien había sido contratado hace pocos meses para dirigir en este semestre, terminó renunciando incluso antes de hacer su debut oficial. Según trascendió, su salida se debió a varios motivos, como la falta de refuerzos y la posible salida de jugadores clave. Horas más tarde, el club cordobés anunció la llegada de Carlos Tevez como su sucesor, quien debutará ante San Lorenzo con apenas un entrenamiento para conocer a sus jugadores.

Formaciones probables de Talleres y San Lorenzo

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, cuenta con buenas noticias para este encuentro ya que recuperó a sus dos zagueros titulares. Jhohan Romaña y Gastón Hernández, quienes se habían perdido el cruce por Copa Argentina contra Quilmes por molestias musculares, trabajaron a la par del grupo y volverían a la defensa central. La principal sorpresa en el ensayo del miércoles fue la inclusión de Manuel Insaurralde en el mediocampo, conformando un triple cinco junto a Nicolás Tripichio e Ignacio Perruzzi.

El ex jugador de Gimnasia prácticamente no había tenido rodaje en el semestre pasado, pero ingresaría en lugar del juvenil Facundo Gulli, quien había sido titular ante Quilmes. Nery Domínguez y Agustín Landstatter son baja para este encuentro, mientras que el plantel aún no cuenta con refuerzos para el nuevo semestre tras las salidas de Iker Muniain (retirado), Malcom Braida a Boca y Elián Irala que partió a Emiratos Árabes.

Por el lado de Talleres de Córdoba, Carlos Tevez tendrá el desafío de dirigir su primer partido oficial con apenas un entrenamiento para conocer a sus jugadores. Es probable que el Apache repita el equipo que venía jugando hasta el torneo pasado, con el regreso de Luis Angulo y Luis Sequeira, quienes volvieron de sus respectivos préstamos. Angulo regresó de Central Córdoba tras su gran paso por el club mendocino y fue retenido por la T.

La principal duda táctica de Tevez estará en el ataque, donde deberá definir quién será el delantero de área que acompañe a Angulo y Sequeira por los costados, si Nahuel Bustos o Federico Girotti. El equipo cordobés no sumó refuerzos para este semestre, solo recuperó a los mencionados jugadores que estaban a préstamo, mientras que se fueron varios futbolistas como Cristian Tarragona, Blas Riveros y Tomás Cardona.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello.

Probable formación de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Camilo Portilla; Luis Angulo, Luis Sequeira, Nahuel Bustos o Federico Girotti.

Talleres vs San Lorenzo: Ficha técnica