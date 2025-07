San Lorenzo sufre: Ayude pierde otro jugador clave por lesión ante Quilmes

San Lorenzo tiene otra baja de peso para enfrentar a Quilmes por Copa Argentina: Ayude pierde a un referente del plantel por lesión.

San Lorenzo de Almagro continúa sumando problemas de cara al debut del segundo semestre de 2025. Es que, tras confirmarse las bajas de Jhohan Romaña y Matías Reali, ahora quien se sumó a la lista de lesionados es Gastón Hernández, que se perderá los 16vos de Copa Argentina ante Quilmes y le genera un nuevo dolor de cabeza al entrenador, Damián Ayude.

La pretemporada del "Ciclón" no viendo siendo la imaginada en cuanto a la salud de los futbolistas y el caso del defensor lo retrata de forma clara. Si bien Hernández realizó algunos entrenamientos y otros no en la última semana, se confirmó que Ayude no lo tendrá en cuenta frente al "Cervecero" debido a la fuerte molestia muscular que padece.

Con la ausencia del jugador de 27 años, el entrenador no podrá contar con los zagueros habitualmente titulares y, de no haber sorpresas, la dupla central estará integrada por Daniel "Pitu" Herrera y Nery Domínguez. Cabe resaltar que ambos jugarán juntos desde el inicio por primera vez y que las alternativas, en el banco de suplentes, serán juveniles.

Por otro lado, en la mitad de la cancha, en lugar del ya retirado Iker Muniain, quien haría su debut es Facundo Gulli, enganche de 19 años de gran rendimiento en la Reserva. En el ataque, todo apunta a que Andrés Vombergar y Alexis Cuello intercambien posiciones, con la ausencia de Reali por lesión.

El probable once inicial de San Lorenzo vs. Quilmes, por la Copa Argentina

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Daniel Herrera, Nery Domínguez, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Andrés Vombergar. DT: Damián Ayude.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Quilmes?

El encuentro correspondiente a 16avos de final de la Copa Argentina se disputará este sábado 5 de julio desde las 16.45, con arbitraje de Luis Lobo Medina, en el estadio de Lanús. El partido contará con la transmisión en vivo en televisión del canal TyC Sports (cable), mientras que el streaming online será por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Como suele suceder en esta competencia, en caso de empate, se definirá el ganador a través de los penales y el ganador se medirá con Tigre en los octavos de final.

El refuerzo que busca San Lorenzo del fútbol argentino

El "Ciclón", que aún debe levantar inhibiciones para poder incorporar, no quiere dormirse en el mercado de pases y realizó una oferta por Leonel Picco, el mediocampista que fue figura en el Platense campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino.

Según reveló este miércoles ESPN, San Lorenzo se comunicó con la dirigencia del conjunto de Saavedra y ofreció 1.1 millones de dólares por el 70% de la ficha del exfutbolista de Colón. Sin embargo, como San Lorenzo ofrecía abonar el total del monto en cuatro cuotas iguales de 275 mil dólares, el "Calamar" respondió que era insuficiente y rechazó la propuesta.

Con estos montos sobre la mesa parece complejo que el volante, de 26 años, pueda calzarse la camiseta del "Cuervo", ya que, según reveló el medio San Lorenzo Primero, Platense pretende al menos 2 millones de la moneda estadounidense por el 70% del pase. Si bien el entrenador, Damián Ayude, habría tenido contacto telefónico con el futbolista surgido en Arsenal de Sarandí para hacerle saber su deseo de contar con él, la institución deberá mejorar a oferta si quiere que se transforme en el segundo refuerzo.