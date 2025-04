Otro capítulo del escándalo de Moretti en San Lorenzo: denuncia penal, pedido de suspensión y marcha de hinchas

En San Lorenzo de Almagro continúan los coletazos por el video viral que golpeó la institucionalidad del club. Después de la autodenuncia que presentó Marcelo Moretti en la Justicia para defenderse, el presidente fue denunciado penalmente por un exdirigente de su espacio y algunos miembros de la Asamblea buscan consenso para suspenderlo del cargo.

Las últimas 48 horas del club Boedo fueron tan tristes como vertiginosas y vuelven a colocarlo en escena por un hecho de presunta corrupción. El exsecretario Pablo García Lago, quien se marchó de su cargo a mediados del 2024 por diferencias con Moretti, habló en exclusiva con El Destape y aceptó la denuncia que realizó hacia este miércoles por la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, lavado de activos y estafa. "Moretti está atornillado en el cargo, no se quiere ir. Hay una exigencia por unanimidad de todo el bloque oficialista, quieren que se vaya pero de una forma suave, a través de una licencia. Una licencia de tres meses me parece insuficiente, debería renunciar o que se reúna la comisión en pleno y proceda a la suspensión antes los hechos públicos notorios", comenzó diciendo el actual vocal de San Lorenzo.

Además, el abogado detalló los pasos a seguir con respecto al futuro de Moretti: "Yo estaré planteando mañana en la sede del club que se llame a una reunión de comisión urgente, a los fines de tratar la suspensión en el cargo, hasta tanto se resuelva el tema en la Justicia".

Pablo García Lago, exsecretario de la dirigencia de Moretti.

García Lago también expresó que es "viable un pedido urgente de Comisión Directiva", pero remarcó que no sabe si será escuchado por sus pares para tratar la suspensión del presidente. "Estará en ellos ser cómplices o no de esta maniobra que está clara. El apoyo que tiene es nulo, por unanimidad que le pidieron la renuncia. Quizá no se quieran jugar para destituirlo, por cuestiones de afinidad u otras cuestiones. Es una decisión política". En la entrevista del martes en TyC Sports, Moretti señaló que la donación sin contar el dinero, como se observa en el video, es una situación común. Sin embargo, García Lago cuestionó esa versión: "De práctica común no son, yo era secretario en ese momento de la donación. Cuando vos recibís una donación, primero la tenés que instrumentar, que el tesorero haga el recibo correspondiente, y se realiza la firma del presidente, tesorero y secretario".

La donación de 25 mil dólares que no fue presentada en el balance

Si bien Moretti comentó en TyC Sports que el dinero había sido entregado a Tesorería del club, García Lago también desetimó que eso haya sucedido. "Eso es falso, en ningún momento supimos nada de esto porque se hubiese instrumentado de otra forma. Segundo, en el balanceé que se presentó el 30 de junio del 2024, tenés una donación de 11 millones de pesos, que venía de arrastre del proceso anterior. Con lo cual esos 25 mil dólares no están tampoco en el balance que se presentó durante la Asamblea de diciembre, por lo cual también es falso", dijo.

Y remarcó con énfasis: "Tampoco existe el asiento donde ingresaron los 25 mil dólares al club, por lo tanto, ¿de qué donación está hablando? Es falso, fue una cometa lisa y llanamente. Y cuando hablan de usos y costumbres, son usos y costumbres en la ilegalidad, porque los trabajamos en base a la ley no los teníamos".

Para finalizar, el vocal no supo dar una fecha concreta para conocer qué sucederá con Moretti y no se mostró optimista: "No lo sé, todos los escenarios son malos: si Moretti se queda, es malo; si Moretti renuncia, también es malo; y si hay acefalia el escenario es malo".