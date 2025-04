El posible 11 de Russo en San Lorenzo para buscar los octavos con dos regresos.

San Lorenzo recibirá a Atlético Tucumán este sábado 12 de abril desde las 15.30 y Miguel Ángel Russo prepara el posible 11 para ir en búsqueda de la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura. La buena noticia para el experimentado DT es que contará con dos regresos al equipo, pero la mala es que todavía no definió uno de los puestos. Por supuesto, todo dependerá de lo que evalúe con el correr de la jornada antes de confirmar a los titulares.

Quienes volverán a calzarse la "Azulgrana" contra el "Decano" son Jhohan Romaña y Gastón Hernández, que se perdieron el cruce contra San Martín de San Juan donde los de Boedo ganaron por 1 a 0 con el gol de Ezequiel Cerutti. Los dos futbolistas estaban sancionados -el colombiano por quinta amarilla y su compañero por expulsión-, pero ya cumplieron la fecha de suspensión. Sin embargo, todavía hay una incógnita en la formación que el entrenador tiene en mente.

Con la vuelta de Romaña - Hernández más una duda, los 11 de Miguel Ángel Russo para San Lorenzo vs. Atlético Tucumán

Con los regresos ya confirmados en la formación, la única duda de Miguel Ángel Russo pasa por darle lugar a Emanuel Cecchini o a Nicolás Tripichio. Contra el "Santo" sanjuanino fue el primero de ellos el que estuvo desde el arranque y todo indica que repetirá ya que su compañero todavía no está en óptimas condiciones para volver. De esta manera, los 11 serían: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez, Cecchini o Tripichio, Elián Irala; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Malcom Braida; Andrés Vombergar.

El "Ciclón" acumula 22 puntos en la Zona B del Torneo Apertura y le saca 10 de diferencia a Talleres de Córdoba -hoy el noveno de la tabla, que no avanzaría a octavos-. Por supuesto, un triunfo para San Lorenzo será vital para alcanzar la clasificación, pero dependerá de que Godoy Cruz de Mendoza -octavo con 13 unidades- no le gane a Lanús. En caso de que esto suceda, los de "Miguelo" pasarán de ronda por primera vez en la historia de la Copa de la Liga Profesional desde su primera edición en 2021.

Jhohan Romaña vuelve a la titularidad en San Lorenzo tras la sanción.

Cuándo juegan San Lorenzo vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: hora, TV y cómo verlo online

Este cruce que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro comenzará este sábado 12 de abril a las 15.30 con el arbitraje a cargo de Sebastián Zunino. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Russo buscará hacer historia en San Lorenzo: la sequía que puede romper

El "Azulgrana" está obligado a ganarle a Atlético Tucumán y que Godoy Cruz no sume de a tres contra Lanús para meterse en octavos de final. De esta manera, dejará atrás lo sucedido en las ediciones anteriores de la Copa de la Liga Profesional donde quedó en las puertas de la siguiente fase. En 2021 quedó en quinto lugar de la mano de Diego Dabove y no pasó por diferencia de gol; con Pedro Troglio en 2022 estuvo muy lejos de clasificar y en 2023 con Rubén Darío Insúa -luego asumió Leandro "Pipi" Romagnoli también se despidió con una mala actuación. Por este motivo, "Miguelo" está a sólo un triunfo -y que no gane el "Tomba"- de alcanzar ese logro y luego competir por el campeonato local.