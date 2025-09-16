La crisis de San Lorenzo se profundiza y, en medio, de la asamblea que se llevaba adelante en el Pedro Bidegain se conocieron renuncias en la Comisión Directiva y múltiples situaciones que llevana que el club este en situacion de acefalía. En medio de este caos, otra situación que se generó tiene que ver con Alejandro Tamer, Subsecretario de Desregulación del Gobierno de Javier Milei y dirigente del Ciclón no pudo entrar al estadio, ya que los hinchas congregados afuera le impidieron el ingreso.

Tamer es uno de los que apuntó, a nivel nacional, las Sociedades Anónimas Deportivas y, ahora, en San Lorenzo tenía que ingresar para tratar los diferentes temas de la asamblea. El primero de ellos tenía que ver con la despedida a Marcelo Moretti, presidente del club de Boedo que tuvo un problema judicial y se tuvo que ir del club tras las renuncias de los asambleistas de la Comisión Directiva.

Después del regreso de Moretti a la presiencia, en San Lorenzo se intentó hablar del tema. Se analiz'ó la situación de los seis dirigentes que presentaron su renuncia. También se debatió posibilidad de un escenario de acefalía que, finalmente, fue sostenida. En el mismo momento que se estaba debatiendo la situación, se desarrolló en la puerta una marcha de hinchas.

Miles de fanáticos del "Ciclón" se manifestarán en los alrededores del estadio en contra de la dirigencia. El clima será caldeado y la institución reforzará la Seguridad en esa zona. Por otro lado, vale decir que durante el diálogo con Radio La Red (AM 910), Pablo García Lago, dirigente de San Lorenzo que presnetó la renuncia aseguró: “Creo que hoy en día somos todos malos. Nos incluimos como la peor dirigencia de San Lorenzo. Moretti no me quería atender". De hecho, reveló que "no quiso que sea cara a cara, sino con tres guardaespaldas por delante...". "Le dije que se vaya por el bien de la institución y de su familia”, arremetió duramente.

Al mismo tiempo, García Lago disparó desde San Lorenzo que “Moretti tuvo compromisos económicos antes de la elección y por eso hizo concesiones durante su mandato. Hubo gente que se le acercó antes de la elección y hoy les debe plata". Incluso, se explayó: "Ante la decisión de tres fuerzas políticas de perpetuarse en el poder mediante una comisión interina encabezada por el exvicepresidente segundo, me veo en la obligación de renunciar. No puedo avalar un modelo agotado, que prioriza beneficios electorales por sobre el interés del club”.

La relación de Sturzenegger con el cofundador de Despegar en San Lorenzo para avanzar con las SAD

Simultáneamente, la dirigencia de San Lorenzo realizó una reestructuración y Néstor Ortigoza dejó de ser el encargado del área y en su lugar, el presidente Marcelo Moretti creó una Secretaría que estará integrada por Alejandro Tamer, ubicado por Federico Sturzenegger, quien promueve el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

"El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol de San Lorenzo con el objetivo de potenciarlo en todos sus aspectos, partiendo de una línea de trabajo que privilegie una perfecta sintonía entre todas sus áreas", anunció el club a través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales.