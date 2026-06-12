Salida de Endo obliga a Japón a replantearse su mediocampo de cara al partido contra Países Bajos

Yuto Nagatomo de Japón, Kou Itakura, y compañeros de equipo durante el entrenamiento

La salida del capitán Wataru Endo del equipo de Japón que jugará el Mundial ha dejado al ‌seleccionador Hajime Moriyasu con la ‌tarea de decidir quién sustituirá al jugador en el centro del campo, mientras avanzan los preparativos para el partido del debut el domingo en Dallas.

Endo iba a participar en el partido del Grupo F, pero una lesión en un pie que le ha afectado este año lo obligó a retirarse ​de la convocatoria el ⁠jueves y llevó al centrocampista de 33 años a ‌anunciar su retiro de la selección.

Endo había formado ⁠una dupla en el centro del ⁠campo con Ao Tanaka en el último partido amistoso de Japón contra Islandia, pero la confianza de Moriyasu en sus opciones quedó ⁠patente en su decisión de sustituirlo por el delantero ​Shuto Machino.

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Tanaka podría formar pareja con Kaishu ‌Sano, que juega en Alemania, ‌o con Daichi Kamada.

"Me sorprendió la noticia de la baja ⁠de Endo", dijo el mediapunta japonés Takefusa Kubo. "Tendremos que apañárnoslas con los jugadores que quedan".

"He oído que Endo habló con (el defensa) Ko Itakura y creo que le ha transmitido mucha ​información, así ‌que estoy seguro de que Itakura la compartirá con el equipo", agregó.

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, tiene sus propias preocupaciones, ya que el portero Bart Verbruggen se está recuperando de un golpe sufrido ⁠en la victoria 2-1 en un amistoso frente a Uzbekistán, mientras que el delantero Memphis Depay ha jugado muy poco en los últimos tres meses.

"Sabemos que Memphis ha tenido algunas lesiones y no ha jugado en las últimas semanas, pero ha vuelto y cada día está más cerca de estar al 100%", dijo Koeman días ‌atrás.

"Es nuestro máximo goleador y lo necesitamos si queremos hacer un buen papel en este torneo. Necesitamos a todos los jugadores, pero, por supuesto, también necesitamos a Memphis Depay".

El partido en el Dallas Stadium será el primero entre ambas selecciones desde el empate ‌2-2 en un amistoso en 2013, y los neerlandeses se impusieron 1-0 a los japoneses en su único enfrentamiento anterior en un Mundial, ‌en Sudáfrica en ⁠2010.

"Han demostrado que son un equipo muy fuerte", dijo Koeman sobre los japoneses.

"Creemos en nosotros mismos, ​respetamos a Japón, pero somos Países Bajos y ellos nos respetarán. Tenemos muchas ganas. Creo que será un partido interesante y difícil", agregó.

Con información de Reuters