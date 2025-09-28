Europa gana la Ryder Cup a EEUU en el campo neoyorquino de Bethpage Black

El equipo europeo celebra el triunfo en la Ryder Cup en el campo de Bethpage Black Golf Course, Farmingdale, Nueva York, EEUU.

El golfista inglés Tyrrell Hatton logró el domingo el medio punto final en su partido contra el estadounidense Collin Morikawa para asegurar la conquista de la Ryder Cup para Europa en Bethpage Black, donde el extraordinario ataque de los anfitriones en la última jornada se quedó corto.

Poco después de que Shane Lowry se asegurara de que Europa retuviera el trofeo al empatar su partido con el estadounidense Russell Henley, fue Hatton, en el penúltimo partido, quien llevó a Europa al objetivo de 14 puntos y medio que necesitaba para la victoria absoluta.

Europa sólo necesitaba 2,5 puntos en los 11 partidos individuales que se jugaron el domingo para asegurarse la victoria, pero se vio obligada a sufrir hasta que Hatton sentenció la contienda.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Ha sido uno de los días más duros que he vivido en un campo de golf", dijo Hatton tras el triunfo final europeo por 15-13. "Era de esperar, son jugadores increíbles. Egoístamente, esperaba que no me tocara a mí. Estoy muy contento de que hayamos conseguido ganar".

Europa ha ganado 11 de las últimas 15 ediciones de la Ryder Cup, desde 1995, y el inglés Luke Donald es el primer capitán que gana dos ediciones consecutivas del evento bienal desde Tony Jacklin en los años 80.

"Han debido ser las 12 horas más estresantes de mi vida", dijo Donald. "Sabíamos que serían duras, no pensábamos que lo serían tanto".

(Reporte adicional de Amy Tennery; editado en español por Carlos Serrano)