Rutten dimite como seleccionador de Curazao en medio de rumores sobre el regreso de Advocaat

FOTO ARCHIVO-El entrenador de Curazao Dick Advocaat reacciona durante la primera mitad contra Canadá durante un partido de la fase de grupos de la Copa Oro 2025

Fred ​Rutten ha dimitido como seleccionador de Curazao, anunció el lunes la federación local (FFK), lo ‌que podría allanar el ‌camino para el regreso de su predecesor, Dick Advocaat, de cara al Mundial.

La dimisión supone un giro radical para la FFK, que el viernes rechazó rotundamente las peticiones de jugadores y patrocinadores para que se readmitiera a Advocaat.

La FFK ​afirmó que la ⁠salida de Rutten se produjo tras unas ‌conversaciones "abiertas y constructivas" entre el seleccionador ⁠y el presidente de la ⁠federación, Gilbert Martina. La entidad señaló que, aunque Rutten no era el objeto directo de la disputa ⁠interna, decidió dimitir para proteger el ambiente ​profesional del equipo.

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"No se debe ‌permitir que surja un clima ‌que dañe las relaciones profesionales sanas entre ⁠los jugadores y el cuerpo técnico", declaró Rutten, citado en un comunicado de la federación en las redes sociales. "Es prudente dar un paso ​atrás. El ‌tiempo apremia y Curazao debe seguir adelante".

Advocaat, de 78 años, llevó a la isla caribeña a una histórica clasificación para el Mundial en noviembre, pero dimitió en ⁠febrero para cuidar de su hija, que padecía una grave enfermedad. Rutten fue entonces nombrado para sustituirlo.

Los medios de comunicación neerlandeses informaron el lunes que Advocaat está ahora dispuesto a volver tras la mejora del estado de salud de su hija. El veterano ‌entrenador, que se convertiría en el técnico de más edad de la historia del Mundial si viaja al torneo, cuenta con el respaldo de una parte significativa de la plantilla, según los reportes ‌de prensa.

Se ha programado una rueda de prensa para el martes con el fin de ofrecer más ‌detalles sobre la ⁠transición.

Curazao comienza su andadura en el Mundial con un partido del Grupo ​E contra Alemania en Houston el 14 de junio.

Con información de Reuters