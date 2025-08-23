Rosario Central vs Newell's Old Boys por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central y Newell's se preparan para una nueva edición del clásico rosarino, en lo que será el encuentro más trascendente de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El Canalla, que cuenta con Ángel Di María en sus filas para disputar uno de los de partidos más importantes del país, buscará mantener su racha de invicto ante una Lepra que necesita sumar puntos para no quedar relegada en la pelea por clasificar a los octavos de final.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central y Newell's Old Boys, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y Newell's Old Boys?

El partido entre Rosario Central y Newell's Old Boys por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 23 de agosto de 2025, a partir de las 17:30 (hora argentina) en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro interzonal será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Darío Herrera.

El conjunto Canalla llega a este clásico como uno de los invictos que tiene la zona B del torneo, junto a River Plate, aunque su rendimiento ha sido irregular con apenas una victoria y cuatro empates que lo ubican en el quinto puesto con siete puntos. Esta irregularidad le hizo perder el liderazgo de la Tabla Anual después de varias jornadas, y ahora busca retomar la senda de la victoria para ser protagonista del único certamen que disputa.

El equipo dirigido por Ariel Holan viene de igualar 1-1 contra Deportivo Riestra en condición de local, resultado que evidenció la necesidad de mejorar su efectividad para cumplir con las expectativas en un torneo donde está obligado a ser protagonista. La presencia de Ángel Di María como gran figura del plantel genera expectativas adicionales en la hinchada canalla.

Por su parte, Newell's Old Boys no tuvo un buen arranque de certamen y atraviesa un momento complicado. El equipo dirigido por Cristian Fabbiani ganó apenas un encuentro, perdió otro e igualó tres, acumulando seis unidades que lo ubican en el undécimo puesto del Grupo A. La Lepra necesita sumar puntos urgentemente para no quedar relegada en la pelea por clasificar a los octavos de final.

Los rojinegros vienen de igualar 1-1 en Florencio Varela con Defensa y Justicia, y cargan con una estadística preocupante: llevan cuatro derrotas consecutivas frente a su clásico rival y no lo vencen desde el 20 de marzo de 2022, cuando se impusieron 1-0 con tanto de Juan Manuel García. Esta racha adversa pone mayor presión sobre el plantel leproso de cara a este compromiso.

El historial entre ambos equipos favorece claramente a Rosario Central. Se enfrentaron, entre amateurismo y profesionalismo, en 279 ocasiones, con 97 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más predomina con 103 encuentros. Además, en dos duelos la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.

Formaciones probables de Rosario Central y Newell's Old Boys

El técnico de Rosario Central, Ariel Holan, tendría definido el esquema para afrontar el clásico del sábado. Aunque probó dos formaciones durante la práctica del jueves por la mañana en Arroyo Seco, el entrenador mantendría el dibujo táctico 4-1-3-2 que utilizó contra Deportivo Riestra en la fecha pasada. La única variante con respecto a la última presentación sería de nombres, ya que ausente Juan Giménez por lesión, Juan Cruz Komar ocuparía su puesto en la defensa.

El Canalla apostaría nuevamente por la dupla ofensiva de Enzo Copetti y Alejo Veliz como recurso atacante, con Ignacio Malcorra como enganche y Ángel Di María junto a Jaminton Campaz por los costados. Franco Ibarra sería el único volante central, mientras que Franco Navarro, otro que puede jugar en esa zona, se repone de una dolencia muscular y podría estar en el banco de suplentes.

Por el lado de Newell's Old Boys, el cuerpo técnico encabezado por Cristian Fabbiani estaría analizando los últimos detalles de la formación titular. Según lo trascendido desde el predio de Bella Vista, el volante David Sotelo es quien más chances tiene de conformar el doble cinco rojinegro desde el inicio. El Ogro se inclinaría por la línea de 3-5-2 en el fondo, el esquema que más le gusta y que considera le brinda mayor compacidad y seguridad defensiva.

Una de las dudas principales en la Lepra pasa por saber si Darío Benedetto podrá estar a disposición para este encuentro. El Pipa viene de una lesión muscular que aún no le permitió debutar oficialmente con la camiseta rojinegra, y esa falta de rodaje podría condenarlo al banco de suplentes. Además, Luca Regiardo está suspendido por dos fechas tras recibir tarjeta roja ante Central Córdoba, por lo que no estará disponible para el clásico.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Veliz.

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Veliz. Probable formación de Newell's Old Boys: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; David Sotelo, Ever Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni, Carlos González.

Rosario Central vs Newell's Old Boys: Ficha técnica