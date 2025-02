Sorpresa en River vs. Lanús: Marcelo Gallardo citó a una joya brasileña

Gallardo sorprendió a todos en River y convocó a un jugador brasileño frente a Lanús.

Hay sorpresa en River Plate porque Marcelo Gallardo convocó a un joven jugador brasileño para recibir a Lanús en el Estadio Monumental. El entrenador e ídolo del club de Núñez citó para este encuentro a Giorgio Costantini, un talentoso mediocampista ofensivo zurdo de apenas 18 años que nació el 16 de abril del 2006 en Curitiba. Se trata de la primera presencia del número 35 en la elite del "Millonario".

Si bien el "Muñeco" cuenta con mucho recambio en el plantel en todas las posiciones, por ahora no encuentra el mejor funcionamiento y les da lugar a los jóvenes en las concentraciones. Si bien lo más probable es que Costantini no debute ahora, el cuerpo técnico considera importante que vaya conociendo de a poco a sus compañeros de la Primera División en el día a día.

¿Quién es Costantini, el jugador brasileño de River al que citó Gallardo?

Este volante ofensivo zurdo fue una de las claves de la Reserva de Marcelo Escudero, que fue campeona dos veces en el 2024. Parte de la familia del futbolista es sanjuanina. Su abuelo, Constantino Francisco Costantini, maravillado por "La Máquina" -la mítica delantera riverplatense de la década del '40- fue quien le pasó el legado de la pasión por esta institución a la madre de Giorgio, Paula.

Alejandro, su padre, tiene nacionalidad brasileña y se radicó con Paula en el sur del país vecino. Allí nació el jugador de la "Banda", que en una entrevista con Infobae reveló: "Arranqué en una escuelita de (Athletico) Paranaense a los 9 años y a los 12 me fui a las inferiores de Curitiba, que es el clásico rival. Me quedé un año ahí, para luego a los 13 ir a las inferiores del Paranaense, que estuve cuatro o casi cinco años".

"Somos una familia muy apasionada por el fútbol. Mi hermano, que es seis años mayor, ahora está jugando en Chipre. Mi abuelo arrancó la pasión riverplatense. El destino me hizo llegar a la Argentina y me vino muy bien", contó el mediocampista que se marchó de su país natal en mayo del 2023 para llegar a Núñez. De hecho, se mostró muy agradecido al respecto y detalló: "Me recibieron muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. La prueba me la tomó Jonathan La Rosa, que sigue siendo el técnico de la Sexta División. Fue distinto de lo que pensaba porque me sorprendió. Hay diferencias con el fútbol brasileño. Acá es más físico. Creo que en ningún país es igual uno con el otro".

Además del "Pichi" Escudero en la tercera división, Martín Demichelis y ahora Gallardo le vieron cualidades como para que comenzara a entrenarse con la Primera. El protagonista destacó que los técnicos "te marcan cosas, te dan indicaciones para hacer las cosas mejor". "Además, los jugadores del plantel profesional nos reciben muy bien en las prácticas. Me dijeron que siguiera entrenando así", remarcó.

Costantini es un zurdo que puede jugar de enganche, volante interno o hasta de doble cinco y se caracteriza por tener una buena visión de juego. Ya lo comparan con "Nico" Paz, una de las joyas de la Selección Argentina mayor. Sin embargo, todavía no tiene un contrato profesional y, en el caso de firmar planilla, ocupará un lugar en el cupo de extranjeros porque no se ha nacionalizado.

¿Cuándo juegan River vs. Lanús por el Torneo Apertura 2025?

Los equipos de Gallardo y Mauricio Pellegrino disputan hoy domingo 16 de febrero, desde las 19:15 horas de Argentina, el partido por la fecha 6 del Grupo B del fútbol argentino en el Estadio Monumental.