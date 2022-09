River, el descenso y una impactante revelación de JJ López: "Me obligó"

La sorpresiva declaración de JJ López sobre el descenso de River en 2011, cuando él era el DT, y una actitud puntual del por entonces presidente Daniel Passarella.

Juan José López protagonizó una revelación impactante acerca del histórico descenso de River en 2011, cuando él era el entrenador. "JJ" volvió a referirse a aquel memorable 26 de junio, cuando "El Millonario" empató 1-1 contra Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental de Núñez, perdió 3-1 en el global y se fue a la B Nacional por única vez en su historia.

Consultado al respecto en el programa Platea Baja (Radio del Plata, AM 1030), el extécnico de "La Banda" sacó a la luz una actitud llamativa del por entonces presidente del club Daniel Passarella. Después de la renuncia del DT Ángel Cappa en esa época, "El Negro" estaba al mando de la Reserva y lo reemplazó de manera interina.

Debido a los resultados positivos, con un triunfo en el Superclásico incluido, "El Káiser" lo confirmó como cabeza del plantel profesional. Con relación a lo que ocurrió más tarde, siempre hubo dudas y ahora López se encargó de despejar algunas de ellas.

Durante la entrevista, reconoció que tomó el control del primer equipo con la promesa del mandamás de la institución de que "sólo sería por seis fechas" para luego volver a la Tercera. Sin embargo, los triunfos conseguidos hicieron que la dirigencia lo confirmara como el estratega principal.

De hecho, el mismo JJ López relató: "Como me fue muy bien, Passarella me obligó a seguir siendo el entrenador de River". "Cuando salió a buscar un DT, volvió con las manos vacías", repasó el exvolante multicampeón como futbolista. Acerca de ese suceso que resultó histórico para el fútbol argentino, remarcó que "cada uno tiene su responsabilidad, está repartido, es un juego de conjunto". Y hasta recordó: "Cada partido que jugaban con nosotros era una final. Era River, querían que se vaya al descenso... Es un deseo, no es que los hayan manipulado".

JJ López: "La final de Madrid mata el descenso de River"

Sin embargo, el exentrenador aclaró que el choque decisivo por la Copa Libertadores de 2018 que el elenco de Marcelo Gallardo le ganó a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu supera el hecho de haberse ido a la B. "Ya está, la vida siempre da revancha y creo que River logró un título en España que va a ser inolvidable, que supera lo del descenso", opinó.

"Sí, creo que sí. Madrid mata descenso por los condimentos previos, por lo que sucedió. El mundo del fútbol estaba atento a ese partido, se vio en todos lados", amplió López. A su vez, recordó que ese duelo "se jugó en la Casa Blanca, donde todos quieren jugar" y completó con el concepto de que "se logró el título más deseado por todos los equipos".