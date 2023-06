River apunta a un crack que salió campeón en el club y es amado por los hinchas

El entrenador de River Plate puso sus ojos en el jugador después de una gran temporada en la Premier League y que lo tiene, además, como uno de los futbolistas de los que todo el hincha de River tiene un gran recuerdo

Después de haber acomodado un poco el nivel y luego de conseguir un triunfo que lo deja muy cerca de la Copa Libertadores, el River Plate de Martín Demichelis está con la mirada puesta en uno de los jugadores más importantes que pasaron por el club y que, ahora, está en Europa.

El entrenador de River Plate puso sus ojos en el jugador después de una gran temporada en la Premier League y que lo tiene, además, como uno de los futbolistas de los que todo el hincha de River tiene un gran recuerdo y que, por supuesto, le gustaría ver nuevamente. La noticia fue confirmada, en esta tarde, por uno de los periodistas de TyC Sports que, en su informe, reveló que la posibilidad de que Manuel Lanzini vuelva al club de Núñez está "muy latente" y que se espera la oferta del equipo.

En el último tiempo se especulaba con que el jugador iba a ir a Besiktas de Turquía, pero un cambio en la situación del futbolista llevó a que Manuel Lanzini tenga, una vez más, la prioridad de volver al club de sus amores: River Plate. De esta forma, una vez que terminó el contrato con el West Ham United, ahora podría retornar.

La furia de Demichelis con la prensa a pesar del triunfo de River: "¿Qué querés que te diga?"

El estratega del líder del campeonato se fastidió cuando le preguntaron por las pocas situaciones de gol generadas y reaccionó: “¿Qué gusta más? ¿Que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y hagamos goles? ¿Por qué no se ponen de acuerdo?”. “Si llegamos mucho y no convertimos, qué mal que trabajamos porque no metemos goles... Ahora llegamos poco y los metemos, ¿está bien?", desafió el técnico.

Con relación al funcionamiento del equipo, el exzaguero enfatizó en que le gusta "llegar mucho" y argumentó: "Después, si los chicos erran, ¿qué querés que les diga? No pasa nada, a mí me gusta llegar mucho, no llegar poco". Enojado porque siempre lo consultaron por los aspectos negativos del equipo, remarcó que en Banfield jugaron "en un campo muy difícil". "Estén contentos alguna vez, buenas noches", cerró con una sonrisa incómoda.