¿Por qué no juega River este fin de semana en el fútbol argentino?

Maxi Salas durante el último entrenamiento de River.

River no jugará este fin de semana, por lo que su encuentro como local frente a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 deberá esperar algunos días más para disputarse. El conjunto que dirige el "Chacho" Coudet viene de ganar un partido importante para su posicionamiento en zona de playoff contra Estudiantes de Río Cuarto, lo que le permitió trepar hasta el segundo puesto en la zona B del torneo, después de un arranque irregular que derivó en la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica.

El Millonario consiguió ganar sus últimos tres encuentros y se acomodó en la tabla de posiciones, aunque en el debe aún le queda levantar su nivel futbolístico. Y se prepara para encarar un mes de abril donde tendrá una agenda más apretada ya que comenzará a disputar la Copa Sudamericana, torneo que no juega desde el año 2015, cuando fue eliminado en las semifinales del certamen por Huracán.

Por qué no juega River este fin de semana

River no juega este fin de semana porque hay fecha FIFA y juega la Selección Argentina (el equipo de Lionel Scaloni usa la Bombonera para enfrentar a Mauritania y Zambia). Esto hizo que la fecha 13 del torneo Apertura se empiece a jugar el próximo miércoles 1 de abril y se extienda hasta el lunes 6 de abril. El plato fuerte de la próxima fecha será el clásico del sábado 4 entre Independiente y Racing.

Cuándo juega River frente a Belgrano de Córdoba

El Millonario recibe al Pirata cordobés el próximo domingo 5 de abril a las 18 horas en el Monumental. Después, comenzará una seguidilla muy exigente, en la que tendrá su debut en la Copa Sudamericana cuando el miércoles 8 de abril visite a Blooming en Santa Cruz de la Sierra. Seguido a este encuentro, visitará a Racing el domingo 12 de abril, luego enfrentará a Carabobo de Venezuela en el Monumental el miércoles 15 de abril y posteriormente se medirá a Boca en el Superclásico el domingo 19.

Aníbal Moreno en el entrenamiento.

Cómo le fue a River en la última Copa Sudamericana que disputó

En su andar por la Copa Sudamericana 2015, enfrentó en los octavos de final a Liga de Quito, donde fue triunfo por 2-0 en la ida y derrota en la vuelta por 1-0, que le permitió pasar por el resultado global a favor. Luego, en cuartos, superó a Chapecoense como local por 3-1 y en Brasil perdió por 2-1, englobando un 4-3 a favor. En semifinales perdió 1-0 en el Monumental contra Huracán e igualó 2-2 en el Palacio Ducó, resultado que lo dejó fuera de la competencia.