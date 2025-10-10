¿Por qué la AFA suspendió a un ayudante de Gallardo?

Buján no podrá estar ante Sarmiento.

El partido ante Rosario Central dejó bastante material para analizar y algunos detalles desconocidos para los hinchas alcanzaron la superficie con el paso de los días. Es que Marcelo Gallardo recibió la notificación de que su cuerpo técnico no estará completo en el encuentro que River afrontará contra Sarmiento de Junín en el marco del Torneo Clausura.

Una sanción que sorprendió a los hinchas en las redes sociales, pero también dentro del "Millonario" porque Hernán Buján fue notificado de que no podrá ejercer su rol de segundo ayudante de campo. Hay que recordar que no se sienta en el banco de suplentes como suele hacerlo Matías Biscay, sino que se ubica en una tribuna alta del estadio para obtener una mirada privilegiada y hacer comentarios sobre lo que no se ve desde el campo de juego.

"El Tribuna de Disciplina de la AFA suspendió provisoriamente a Hernán Buján por una discusión con el árbitro Yael Falcón Pérez", expresó el periodista Germán Balcarce. Lo particular de este anuncio es que el encuentro no fue captado por las cámaras y puede que se haya dado en el vestuario o en el túnel de acceso a dicha zona. Por otro lado, solo se tiene conocimiento de que el ayudante, de momento, se perderá una fecha.

Reducción de sanciones

Por otro lado, River recibió dos buenas noticias que se encuentran vinculadas con las sanciones que jugadores del plantel profesional habían recibido. La primera expone que Juan Carlos Portillo tendrá que cumplir tan solo una fecha de suspensión después de haber sido expulsado ante Rosario Central por acumulación de tarjetas amarillas. Esto permite entender que solo se perderá el duelo frente a Sarmiento de Junín.

Mientras que la apelación del "Millonario" por la reducción de pena por "Maxi" Salas dio buenos resultados, porque se resolvió que el castigo de dos fecha sin jugar había sido excesivo. Hay que recordar que lo expulsaron ante Deportivo Riestra después haber propinado una serie de insultos contra el juez de línea. Por lo tanto, ya es posible confirmar a un titular dentro de la alineación inicial, debido a que Marcelo Gallardo no dudará en usar sus servicios.

¿Qué pasa con Enzo Pérez?

En la mañana del jueves, se conoció que Enzo Pérez recibió el alta médica después de haber sufrido un corte frente a Palmeiras que le había demandado siete puntos de sutura. Su baja se estableció por razones más que obvias, pero pareciera que no cuenta con chances de jugar el próximo domingo ante Sarmiento y esto alimenta aún más los comentarios sobre la presencia de Agustín De La Cuesta dentro del once titular.

"A pesar de que ayer le extrajeron los siete puntos de sutura en la rodilla izquierda, Enzo Pérez todavía no se entrena a la par del grupo", señaló el periodista Luciano Castañares. A su edad, el experimentado volante necesita de cierto ritmo para ir de arranque porque si no podría contraer una lesión que lo tenga ausente en varios partidos. Es por ello que el "Muñeco" Gallardo estaría considerando mandarlo al banco.