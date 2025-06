Maxi Salas palpitó su pase de Racing a River y Maravilla Martínez respondió con todo: "Arrepentimiento"

Maxi Salas palpitó su pase de Racing a River y Maravilla Martínez respondió

Maxi Salas todavía no definió su futuro en medio de los rumores de su llegada a River Plate después de rechazar el nuevo contrato propuesto por Racing y ahora dio que hablar en las redes sociales. El delantero que todavía pertenece a la "Academia" de Gustavo Costas publicó una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente causó revuelo, pero a la que se sumó Adrián "Maravilla" Martínez. Su compañero de ataque también utilizó la misma vía tan sólo unos minutos después con dos llamativas publicaciones.

En principio, el protagonismo lo tuvo el surgido en All Boys que llegó a Avellaneda en diciembre del 2023 con una frase sobre "la verdad", pero sin dar indicios acerca de su arribo al "Millonario" de Marcelo Gallardo. Si bien estaría todo encaminado para que esto se concrete, lo cierto es que todavía no hubo avances con respecto al pago de la cláusula de recisión o el arreglo entre las dirigencias. El que no se guardó nada fue el exhombre de Instituto de Córdoba que no sólo escribió en su historia sino que luego agregó una más con otro mensaje contundente.

El posteo de Maxi Salas en medio de los rumores de su llegada a River

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres", fue la frase que eligió Salas mientras desde Núñez esperan por cerrar la operación abonando la cláusula de rescisión de ocho millones de euros libres de impuestos. Aún no hay nada cerrado para que se concrete su llegada, pero todo indica que se dará en los próximos días. El plantel del "Muñeco" llegará al país tras su participación en el Mundial de Clubes y el delantero podría sumarse de cara a lo que se viene donde River afrontará la Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

El posteo de Maxi Salas en su cuenta de Instagram

La respuesta de "Maravilla" Martínez en sus redes

"¡Las cosas hay que hacerlas a tiempo! Porque después es tarde y el tiempo pasa rápido. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", escribió el atacante en un principio en la primera historia en Instagram y luego agregó una más con la cita bíblica: "Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte". Con estos dichos no dejó en claro si hay o no un conflicto entre ambos, pero sí dio que hablar en las redes.

La primera historia de Adrián "Maravilla" Martínez en Instagram

La segunda historia de Adrián "Maravilla" Martínez en Instagram

Los números de Maxi Salas con la camiseta de Racing

Partidos jugados: 76.

Goles: 13.

Asistencias: 9.

Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Chau Racing: la brutal decisión de Maxi Salas que lo acerca a River

Maximiliano Salas está cada vez más cerca de vestir la camiseta de River Plate y abandonar al Racing de Gustavo Costas. Todo indica que el delantero, de 27 años, ejecutaría la cláusula de recisión de 10 millones de dólares brutos para dejar la "Academia" y sellar su vínculo con el "Millonario". Sin embargo, en las últimas horas tomó una tajante decisión con respecto a su contrato con el equipo de Avellaneda. La misma aceleraría su salida para sumarse al plantel que comanda Marcelo Gallardo.

Desde el "Millonario" aguardan por la llegada del delantero que viene de tener un gran desempeño con la camiseta de la "Academia", aunque todo dependerá de dicha desvinculación. En principio, no va a firmar la renovación y tampoco hubo contacto con la dirigencia del elenco de Núñez en las últimas horas. A su vez, la situación pone en duda su continuidad de la mano de Gustavo Costas, quien puede llegar a marginar lo de los entrenamientos al menos hasta que se resuelva esta cuestión. Cabe destacar que fue el propio futbolista quien accedió desde un principio a llevar a cabo la renovación y finalmente dejaría el club.