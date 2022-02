Malas noticias para Gallardo: un crack de River se va a jugar en Europa

Uno de los jugadores más importantes del River de Marcelo Gallardo en los últimos años, seguirá su carrera en el fútbol europeo.

Uno de los jugadores en los que más confió Marcelo Gallardo desde su llegada a River Plate, no continuará en el club. Tras varias idas, vueltas y el cambio de número en la camiseta para el torneo, finalmente el futbolista decidió su futuro. Se irá a préstamo al CSKA Moscú, de Rusia por 300 mil euros hasta el final de la temporada en julio de 2022 y con opción de compra obligatoria (en caso de cumplir los partidos jugados acordados) por el 50% del pase de 3 millones de euros.

Hablamos del colombiano Jorge Carrascal, quien a pesar de no rendir como muchos esperaban debido a sus condiciones, fue muy tenido en cuenta por el "Muñeco", quien le dio lugar desde su arribo en 2019. Además, se perfilaba para ser una buena opción de ataque en esta temporada. Cabe destacar, que llegó a préstamo del Karpaty Lviv de Ucrania y la "Banda" lo compró en enero de 2020 por un total de 2,5 millones de euros.

El dinero que ingresará en el "Millonario", en caso de que se concrete la transacción de compra, le dará la posibilidad de incorporar un delantero, que es la posición en la que tiene menos hombres. Claro que, dependerá del propio "Carrasca" y el rendimiento que tenga en los encuentros que juegue. La idea es que esté, cómo mínimo, en la mitad de los partidos del elenco ruso hasta mitad del 2022 y convierta por lo menos un gol.

Las cosas cambiaron para Jorge Carrascal desde el inicio de la pretemporada en San Martín de Los Andes. Aprovechó el parate del fútbol para cambiar el look y apareció muy distinto, no sólo por el nuevo color de su pelo, sino también porque ya no lució el número en su pantaloncito que vestía en el último campeonato. La 10 nuevamente estará en poder de su compatriota Juan Fernando Quintero, quien regresó a la institución tras su paso por el Shenzen de China.

Los números de Carrascal en River

Desde su llegada a principios de 2019, disputó un total de 81 partidos en los que convirtió 9 goles y brindó 6 asistencias. Sus mejores actuaciones dentro del plantel se dieron durante el 2021, a pesar de que no comenzó el año con el pie derecho. En la semifinal de ida la Libertadores de dicho año ante Palmeiras se fue expulsado y puso en peligro la clasificación de su equipo. Finalmente fue derrota del "Millonario" y posteriormente eliminación en Brasil.

Igualmente, ante las bajas que tuvieron los de Núñez a lo largo de la temporada, fue fundamental para ocupar distintos roles y desarrollar su juego. Esto llamó la atención del conjunto ruso para contratarlo, lo cual beneficiaría económicamente a River. Mientras tanto, si bien presentaron a todos los refuerzos, es posible que el DT más ganador de la historia de la institución busque a otro delantero para ocupar ese puesto ante la salida de "Carrasca".