Limpieza en River: 6 jugadores se le van a Marcelo Gallardo y podrían irse hasta 10

Adiós River: los jugadores que se irían en el 2025.

River Plate cierra un 2024 para el olvido y encarará el primer mercado de pases del 2025 con la influencia decisiva de su entrenador, Marcelo Gallardo. El club de Núñez tuvo un año flojo, en el que apenas logró el título de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata y no estuvo a la altura de la Liga Profesional de Fútbol. En la Copa Libertadores también se llevó un golpazo en las semifinales y es hora de recambio en el "Millonario".

Por lo tanto, por diferentes motivos, entre el director técnico y la institución les darían salida a seis jugadores como mínimo. Sin embargo, la lista podría extenderse hasta a diez futbolistas de acuerdo también con los acuerdos que se den tras las charlas con otros dos ídolos como Enzo Francescoli (director deportivo) y Leonardo Ponzio (secretario técnico).

Chau River: los 6 jugadores que se irían en el 2025

Ramiro Funes Mori

El defensor zurdo de 33 años, perseguido por las lesiones, no tiene continuidad y lo mejor es que se marche para poder sumar minutos en otro equipo en el tramo final de su carrera. La salida del mellizo mendocino es casi un hecho en el próximo mercado de pases y habrá que ver cuál es su horizonte.

Milton Casco

El lateral de 36 años es una buena alternativa por ambas bandas aunque como suplente, por lo que todo indica que se irá o directamente se retirará del fútbol. Con Fabricio Bustos y Marcos Acuña afianzados, el "Millo" ya tiene muy bien cubiertas esas posiciones en la defensa. En tanto, Enzo Díaz y Agustín Sant´Anna son incógnitas en los laterales también.

Nicolás Fonseca

El mediocampista central uruguayo, que había tenido mucha participación con Martín Demichelis, perdió demasiado terreno con el "Muñeco" y todo indica que se irá en breve. La "Banda" posee el 60% del pase y analiza un préstamo o una venta definitiva.

Manuel Lanzini

El enganche o extremo no estuvo nunca en el mejor nivel desde su vuelta, más allá del gol a Boca en La Bombonera que le dio la victoria por 1-0 en el Superclásico. El ex Selección Argentina no conformó a Demichelis ni al actual DT, por lo que todo indica que le abrirán la puerta para irse. Para colmo, en esa posición el plantel cuenta con recambio de lujo como Franco Mastantuono, Facundo Colidio y Gonzalo "Pity" Martínez, entre otros.

Ignacio "Nacho" Fernández

El mediocampista ofensivo de 34 años cumplió su segundo ciclo con esta camiseta, está en un bajo nivel y su intensidad ya no es la misma que cuando se fue a Atlético Mineiro de Brasil. Si bien Gimnasia de La Plata se ilusiona con el regreso del talentoso volante, su futuro es incierto por estas horas.

Claudio "Diablito" Echeverri

El atacante juvenil ya estaba vendido a Manchester City y se quedó seis meses más a préstamo. Si bien hubo gestiones para poder retenerlo medio año más hasta junio del 2025, las mismas no prosperaron porque el club inglés y Pep Guardiola quieren llevárselo en enero próximo. No obstante, no está confirmado si se quedará allí o será cedido a otro conjunto menor de la Premier League o de Europa en general. Jamás terminó de explotar con la remera de la "Banda".

Los jugadores que están en duda en River para el 2025

Ya sea por falta de continuidad, ventas, préstamos o diferentes motivos, quienes también podrían marcharse son: