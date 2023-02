La frase de Enzo Fernández que sorprendió a los hinchas de River y Boca

Enzo Fernández fue entrevistado en Inglaterra y soltó algunas frases que sorprendieron tanto a los hinchas de River como a los de Boca. El mediocampista de la Selección Argentina recordó sus inicios en el fútbol y se refirió al rol fundamental de su familia para todos los logros que obtuvo con apenas 22 años, entre ellos el Mundial de Qatar 2022.

A la hora de los detalles sobre las personas más cercanas tanto a nivel personal como profesional, el mediocampista que estuvo a préstamo en Defensa y Justicia contó de qué cuadro son ellos y llamó la atención de los seguidores del "Millonario" y del "Xeneize". El jugador de Chelsea se mostró feliz por la actualidad que le toca transitar en Europa y también optimista para lo que viene.

La sorpresiva revelación de Enzo Fernández: "Mis hermanos son hinchas de Boca"

El mediocampista fue entrevistado por el sitio oficial del club de Londres y reconoció que, si bien él simpatizó por el equipo de Núñez desde pequeño, entre sus personas más cercanas no fue tan así. "Mi familia es hincha de River y mi padre es fanático, por eso me llamó Enzo (por Francescoli). Aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca", admitió llamativamente el futbolista de "La Scaloneta". Como es el menor de los cinco hermanos, resaltó que Sebastián, Maximiliano y los mellizos Rodrigo y Gonzalo fueron muy importantes en su vida y carrera.

Además, destacó la importancia de la familia para conseguir todo lo que ya logró en una trayectoria a la que aún le quedan unos 15 años por delante: “Ellos siempre me han apoyado, han estado ahí a mi lado y disfrutaron mucho mi éxito”. Con respecto al arranque en el deporte que más le gusta, Enzo profundizó: "Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el amor y la confianza que me pusieron". "Dejando eso de lado, he sido un gran fanático del club desde que era un niño", aclaró igualmente para terminar.

Los números de Enzo Fernández en River

El volante disputó en total, entre sus dos etapas, 54 partidos oficiales con 12 goles, 9 asistencias y 2 campeonatos conseguidos: la Liga Profesional de Fútbol y el Trofeo de Campeones, ambos en 2021. A mediados de 2022, el ex Defensa y Justicia fue vendido a Benfica de Portugal por 10 millones de euros, aunque "La Banda" se quedó con el 25% de una futura venta, por lo que luego obtuvo otros 25 millones por el traspaso a Chelsea en enero de 2023.